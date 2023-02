Depeche Mode stellen Charts-Rekord der Red Hot Chili Peppers ein

Depeche Mode haben mit „Ghosts Again“ einen Rekord der Red Hot Chili Peppers eingestellt. Beide Bands waren seit dem Bestehen der „Alternative Airplay Charts“ 1988 in jeder Dekade mit einer Single vertreten. Die Peppers sind mit 15 Nummer-1-Erfolgen in den Alternative-Billboard-Charts die in der Kategorie erfolgreichste Band.

Dave Gahans und Martin Gores neuer Song reiht sich, Stand 24. Februar, auf dem 27. Platz ein. Zuletzt waren sie mit „Where’s The Revolution“ 2017 in dem Ranking vertreten. Davor waren unter anderem „Wrong“ (2009), „Enjoy the Silence“ (1990) und „Personal Jesus“ (1989) gelistet.

Zudem ist „Enjoy the Silence“ einer von vier Songs, der die Spitzenposition erreichte. Mit „Policy Of Truth“, „I Feel You“ und „Walking In My Shoes“ kommen alle Nummer-1-Songs aus den Jahren 1990 („Policy Of Truth“) oder 1993 („I Feel You“ und „Walking In My Shoes“). Insgesamt schafften es 21 Songs der Band in die „Alternative Airplay Charts“.

„Ghosts Again“ wurde am 9. Februar veröffentlicht und dient als Vorbote für das am 24. März erscheinende Album „Memento Mori“. Mit der gleichnamigen Tour kommen sie zwischen dem 26. Mai und dem 9. Juli auch in Leipzig, Düsseldorf, München, Frankfurt und Berlin vorbei. Die genauen Termine und Tickets gibt es unter anderem hier.