Mark Tremonti: „Meine Speed-Metal-Riffs wären nichts für Creed“

Mark Tremonti ist ein vielbeschäftigter Mann. Nach einer ausverkauften Tournee mit den wiedervereinigten Creed in den USA und einigen Shows, in denen er Stücke von Frank Sinatra sang, veröffentlicht der US-amerikanische Gitarrist am 10. Januar 2025 sein neues Solo-Album „The End Will Show Us How“. Darauf lebt er gitarrentechnisch seine Liebe zu Speed Metal und schweren Riffs aus, die für seine anderen Bands – neben Creed auch Alter Bridge – nicht wirklich passen würden. Wir sprachen mit Mark Tremonti ausführlich über seine verschiedenen Projekte.