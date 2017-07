Video: Die Toten Hosen und „Wannsee“ – mit starkem Gastauftritt

Nach „Über den Wolken“ haben die Toten Hosen mit „Wannsee“ am Freitag (07.07.) die zweite Single von „Laune der Natur“ veröffentlicht. Im Video dazu gibt es einen starken Gastauftritt.

Sehen Sie hier das Video zu „Wannsee“:

Überraschend ist das Cameo: Während die Toten Hosen im Pfadfinder-Outfit im Kreis sitzen und gemeinsam Musik machen, taucht plötzlich Rod Gonzales (Die Ärzte) auf und sagt: „Ruhe hier! Scheiß’ Mucke“.

Wer in diesem Jahr nicht bei „Rock am Ring" sein konnte und sich ärgert, dass er den Auftritt der Toten Hosen verpasst hat, bekommt nun eine Alternative. Dank eines HD-Streams ist es möglich virtuell am Konzert teilzunehmen. Ansonsten erzählt das Video von der verbotenen Liebe zweier Teenies. In einer Szene liest das Mädchen „Die Pest" von Albert Camus, brennt mit den Jungen zum „Wannsee" durch. Weil das Paar aber bei der Flucht beobachtet wurde, hält das Glück nur kurz und das Mädchen wird gewaltvoll von seinen Eltern zurückgeholt.

„Das Ziel dieser Wichser ist dann erreicht, wenn sie uns den Spaß nehmen. Doch das schaffen sie nicht." Campino und Die Toten Hosen zeigen den Terroristen die Mittelfinger Gegen Ende des Videos tauscht die Band die Pfadfinder-Klamotten dann gegen einen schwarz-weiß-gestreiften-Shirt Einheitslook. Dieser wirkt vor der Kulisse des Sees, wo die Musiker in der leichten Dämmerung im Sand performen, schon beinahe maritim. Bei so viel Romantik muss es dann auch ein Happy End geben.

„Wannsee“ erscheint mit zwei exklusiven neuen Liedern, „Gott vergibt“ und „Hölle der Löwin“, als auf 3.000 limitierte 7-Vinyl-Single und als CD-Single, dazu als Download, und wird auch auf allen Streaming-Plattformen zugänglich sein.

ZUSAMMEN MIT GERHARD POLT UND DEN WELL-BRÜDERN AUF TOUR

Gerade touren die Toten Hosen mit dem Programm „Im Auge des Trommelfells“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zusammen mit prominenten Gästen: Gerhard Polt und die Well-Brüder werden bei den Konzerten mitmischen.

Erst Sensationserfolge, dann Schicksalsschläge: Die Toten Hosen haben einiges durchgemacht, aber die Lust am Leben lassen sie sich nicht nehmen. Ein Gespräch mit Campino über Vergänglichkeit, Kraft und Zündstoff – und vier Themen, über die Andi, Breiti, Kuddel und Vom schon immer mal im ROLLING STONE lesen wollten.

Seit Mittwoch (05.06.) und noch bis zum 16. Juli präsentieren die Musiker dem Publikum „eine wilde Mischung aus schrägem Humor, Rock’n’Roll und bayerischem Mundartanarchismus zwischen Improvisation und Wahnsinn“.

DIE TOTEN HOSEN: „IM AUGE DES TROMMELFELLS“ 2017