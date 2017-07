Die Toten Hosen: Das komplette „Rock am Ring“-Konzert im 360-Grad-Stream

Weiterlesen Rock am Ring: So bereiten sich Die Toten Hosen auf den wichtigen Auftritt vor Im „Welt“-Interview spricht Campino über seine Anreise zu Rock am Ring, dessen Abläufe von einer Terror-Gefahr überschattet wurden. Er sagt: Es wäre das falsche Signal, solche Festivals generell abzusagen oder zu unterlassen. Noch bevor „Rock am Ring“ 2018 in die nächste Runde geht, können Sie die Toten Hosen dort noch einmal hautnah erleben, von zuhause aus: kostenlos im 360-Grad-Stream bis Ende des Monats. Das geht über das neue Angebot „MagentaMusik 360“ und online, per App und bei EntertainTV.

Zusammen mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern auf Tour

Gerade touren die Toten Hosen mit dem Programm „Im Auge des Trommelfells“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zusammen mit prominenten Gästen: Gerhard Polt und die Well-Brüder werden bei den Konzerten mitmischen.

„Das Ziel dieser Wichser ist dann erreicht, wenn sie uns den Spaß nehmen. Doch das schaffen sie nicht." Campino und Die Toten Hosen zeigen den Terroristen die Mittelfinger

Seit Mittwoch (05.06.) und noch bis zum 16. Juli präsentieren die Musiker dem Publikum „eine wilde Mischung aus schrägem Humor, Rock’n’Roll und bayerischem Mundartanarchismus zwischen Improvisation und Wahnsinn“.

DIE TOTEN HOSEN: „IM AUGE DES TROMMELFELLS“ 2017