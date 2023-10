Viral-Hit: Metallica feiern im Graben Judas Priest auf dem „Power Trip“-Festival ab

Im Rahmen des „Power Trip“-Festivals traten am Samstag (07. September) Judas Priest in Indio, Kalifornien auf und kündigten in diesem Zuge auch ein baldiges Album an. Am darauffolgenden Tag spielten beim „Power Trip“ auch Metallica, die aber bereits beim Auftritt der Metal-Kollegen am Abend zuvor eine starke Performance ablieferten.

Sie hatten sich für das Konzert von Judas Priest ganz besondere Plätze gesichert, in der allerersten Reihe, noch vor der Barrikade. Viele Fans filmten das Spektakel, wie Metallica direkt vor der Bühne das Konzert genossen.

Metallica beim Judas-Priest-Konzert

Die Metal-Band postete auf Instagram ebenfalls ein Bild von der Show und zitierte dazu den Judas-Priest-Song „Rapid Fire“.

Instagram-Post von Metallica:

Schon vor dem Festival hatte Lars Ulrich gegenüber der „Los Angeles Times“ erwähnt, dass Judas Priest und andere Metal-Bands einen starken Einfluss auf die Entwicklung von Metallica hatten: „Offensichtlich waren AC/DC, Iron Maiden und Judas Priest große Einflüsse. Diese drei Acts sind ein wesentlicher Grund dafür, dass wir in einer Band sein wollten“.