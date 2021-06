Virtuelle Eröffnungsfeier der EM mit Bono und The Edge

Bono und The Edge von U2 drehen gerade in London ein Video für „We Are The People We’ve Been Waiting“, das zu offiziellen Hymne für die Fußball-Europameisterschaft werden soll.

Wenn in wenigen Wochen die großen Fußballnationen Europas auf den Platz gehen, um einen neuen Champion zu finden, dann wird dazu wahrscheinlich die Musik von U2 laufen. Wie die britische „Sun“ berichtet, haben die Iren gemeinsam mit dem Holland-DJ Martin Garrix einen Song mit dem Titel „We Are The People We’ve Been Waiting“ produziert, der bereits am 14. Mai Premiere feiert und zu so etwas wie der Hymne des Turniers werden soll. „We Are The People We’ve Been Waiting“: Video-Dreh in London Ein Insider sagte dem Boulevardblatt über die ungewöhnliche Zusammenarbeit von U2 und Garrix: „Martin verehrt Fußball, deshalb war…