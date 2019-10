Von „Austin Powers“ bis „Zurück in die Zukunft“: Diese Autos erzählen Filmgeschichte

Außergewöhnliche Autos haben in der Filmgeschichte ihren festen Platz. Cadillac und Chevrolet, Pontiac und Dodge – die Dominanz Hollywoods über Jahrzehnte brachte es mit sich, dass viele der automobilen Haupt- und Nebendarsteller ebenfalls aus der US-Produktion kamen.

Das wohl berühmteste Filmauto ist jedoch ein britisches Fabrikat: der Aston Martin DB5 für den Geheimagenten Ihrer Majestät – 007. „Herbie“, der Käfer mit Charakter und deutschen Wurzeln, schaffte es in den 1960ern und 1970ern sogar in den Filmtitel. Wir könnten Hunderte markanter PS-Protagonisten aufzählen, angefangen mit dem Ford T-Modell, mit dem Laurel und Hardy Chaos stifteten, bis hin zum Lamborghini Murciélago LP640 aus „The Fate of the Furious“. Aus der Ära der Verbrenner übrigens.



Aber Zeiten ändern sich. Der erste Elektroflitzer in einer Hauptrolle kündigt sich an. Im nächsten Bond-Film soll der Geheimagent mit einem Aston Martin Rapide E auf die Schurkenjagd gehen. Wir wünschen viel Erfolg und immer eine Ladesäule in Reichweite.

Zusammen mit der Verti Kfz-Versicherung haben wir 28 Film-Fahrzeuge für Dich in einem Auto-Quartett zusammengefasst. Zum Erinnern, Schwärmen, Vergleichen und Spielen. Nicht jede Kategorie ist bierernst gemeint, den Coolness-Faktor des Fahrers zum Beispiel dürfte jeder Fan anders bewerten. Ursprünglich sollte die Versicherungssumme der Autos eine Sonderkategorie darstellen. Wir haben darauf verzichtet. Mit Versicherungen spielt man nicht.

Hier gibt es übrigens alle 28 Automodelle als Poster zum Download.



