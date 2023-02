Von Kurt Cobain gezeichnet: Tony Hawk verkauft Skateboards mit Iron-Maiden-Cover

Foto: FilmMagic, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Kurt Cobain bei einem Nirvana-Konzert in Seattle, Washington 1993.

Am 20. Februar 2023 wäre Kurt Cobain 56 Jahre alt geworden. An diesem Tag hat Tony Hawk damit begonnen, Skateboards mit einem von Cobain gezeichneten Design zu verkaufen, um das Vermächtnis des Nirvana-Sängers zu ehren. Die Decks zeigen das Cover des 1981 erschienenen, zweiten Studioalbums von Iron Maiden, „Killers“.

Es sind 420-Dollar-teure Replica eines Originalstücks, das der 54-jährige Hawk 2022 auf einer Auktion erstanden hat. Neben der Verbindung zum Nirvana-Sänger verbirgt es auch einen Teil Skateboard-Historie. Das Modell des Bretts stammt von Jeff Phillips, einem einflussreichen amerikanischen Skater der 80er- und 90er-Jahre. Er hat sich im Dezember 1993 das Leben genommen, drei Monate vor Kurt Cobain.

Aus diesen Gründen gehen alle Verkaufserlöse hälftig an die „Jed Foundation“, eine Suizid-Präventions-Organisation und das „Skatepark Project“. Dieses hat Hawk selbst mit dem Ziel ins Leben gerufen, in strukturschwachen Communitys öffentliche Skateparks zu errichten. Neben einer limitierten Auflage an Boards werden auch Sticker und Poster mit dem Motiv vertrieben.

Zum Verkaufsstart postete der frühere Profi-Skater ein Video bei Twitter und Instagram, das ihn und Cameron Ross, den ehemaligen Besitzer des Boards zeigt. Dieser erzählt, Cobain habe 1985 in einem Musik-Center in seiner Heimatstadt Aberdeen angeboten, Kunst zu verkaufen. Für 20 Dollar und ein bisschen Marihuana hat er dann das Board des damaligen Schülers bemalt. Auf Ross‘ Vorschlag hin mit dem Iron-Maiden-Cover.

Nicht nur Hawk würdigt das Erbe Cobains und Nirvanas. Bei den diesjährigen Grammy-Awards erhielt die Grunge-Band einen „Special Merit Award“ für ihr Lebenswerk.