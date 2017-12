Ridley Scott über „Star Wars“: „Disney will alles kontrollieren!“

Interviews mit Ridley Scott sind immer ein ganz großer Spaß: Der Mann hat zu alles und jedem eine Meinung und nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Mit „Vulture“ sprach der 80-jährige Regisseur unter anderem über seinen neuen Film „All The Money In The World“, aber natürlich wurde er auch zu vielen anderen Themen befragt, darunter eben auch „Star Wars“.

Ridley Scott ist zu gefährlich für „Star Wars“

Scott, der schon viele Science-Fiction-Filme gedreht hat, darunter ikonische Meilensteine wie „Alien“ und „Blade Runner“, wurde gefragt, ob ihm auch schon mal ein „Star Wars“-Film angeboten worden sei. Seine Antwort:

„Nein, nein. Ich bin zu gefährlich dafür.“

Doch bei dieser knappen Antwort allein sollte es natürlich nicht bleiben. Ridley Scott geht auf Nachfrage ins Detail und erklärt, was seiner Meinung nach das aktuelle Problem mit dem „Star Wars“-Franchise ist:

Weiterlesen Mark Hamill über „Star Wars: Die letzten Jedi“: „Das ist nicht mehr mein Luke Skywalker“ In einem neuen Interview äußert sich Mark Hamill über die kreativen Differenzen, die er mit Regisseur Rian Johnson beim Dreh zu „Star Wars: Die letzten Jedi“ hatte. „Sie wollen alles kontrollieren, aber das will ich auch. Wenn man einem Typen, der bisher nur Low-Budget-Filme gemacht hat, plötzlich 180 Millionen US-Dollar in die Hand drückt, ergibt das überhaupt keinen Sinn. Es ist verdammt dumm. Weißt du, wie teuer die Nachdrehs sind? Millionen! Millionen. Man bekommt mich für meinen Preis und er ist teuer. Aber ich bleibe unter dem Budget und liefere alles pünktlich ab. Hier spielt Erfahrung eine ganz große Rolle, so einfach ist das! Es kann einen so dumm wie eine Waschmaschine machen, aber wenn man erfahren ist und weiß, was man tut, ist das verdammt unerlässlich. Wachs hinein, Stück für Stück. Fang mit Low-Budget an, werde etwas größer und nach 20 Millionen kann man vielleicht auf 80 Millionen gehen. Aber nicht plötzlich auf 160.“