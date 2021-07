Watt en Schlick Fest 2021: Komplettes Line-Up und neues Hygiene-Konzept

Tony Soprano ist zurück: HBO gibt einen ersten Einblick in das Prequel „The Many Saints Of Newark“. Der Film wird vom Aufwachsen des angehenden Mafiosos erzählen.

Die Streaming-Plattform HBO hat den Trailer zu „The Many Saints Of Newark“ veröffentlicht. Der Film wird am 1. Oktober in den US-amerikanischen Kinos anlaufen sowie auf HBO Max zu streamen sein. Das Drama erzählt die Vorgeschichte des Protagonisten Anthony „Tony“ Soprano, dem Boss einer italo-amerikanischen Mafiafamilie in New Jersey. James Gandolfinis Sohn spielt den jungen Anthony Soprano Der junge Tony Soprano wird dabei von Michael Gandolfini gespielt, dem Sohn James Gandolfinis, der in der anknüpfenden Serie „The Sopranos“ den erwachsenen Soprano verkörperte. Regie führte beim Prequel erneut Alan Taylor und auch das Drehbuch stammt vom „The Sopranos“-Schöpfer David Chase. Die…