Wayne Graham für fünf Konzerte in Deutschland

Die Indie-Rockband Wayne Graham macht fünf Stopps in Deutschland. Start der Tour ist am 29. Oktober in Berlin – dort spielen sie gleich an zwei Tagen hintereinander. Am 16. November sind sie außerdem auch auf dem ROLLING STONE Beach zu sehen.

Tradition mit Blick nach vorn

Seit sie acht und 13 Jahre alt sind, machen die Geschwister Hayden und Kenny Miles schon zusammen Musik. Denn das ist Familientradition. In der von ihrem Vater gegründeten Kirche spielten sie in ihren Jugendjahren Bass und Schlagzeug. Den Instrumentenunterricht bekamen sie von Onkel, Cousin und ihrem Vater. Auch ihre Großeltern musizierten schon gemeinsam. Benannt haben sie ihre Band daher nach den Vornamen ihrer Großväter, die beide Kohlebergarbeiter in einer Kleinstadt in Kentucky waren.

Im September erschien mit „Bastion“ bereits ihr neuntes Studioalbum. Darauf erinnern sie an ihre musikalischen Wurzeln in den Appalachen, durchbrechen die Grenzen dieser Klanglandschaft jedoch mit Synthesizern und experimentellen Produktionsmethoden. So entsteht eine moderne Interpretation des Folk und Country, vermischt mit Jazz, Punk, Soul und Noise.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Den „New-Appalachian“-Sound von Wayne Graham gibt es im Herbst in fünf deutschen Städten live zu erleben: