Wer kommt für den Schaden auf, den DOGE den Veteranen zugefügt hat?

Leben sind ruiniert. Hypotheken aus dem G.I. Bill stehen vor dem Ausfall, Massenentlassungen von Veteranen in der gesamten Regierung und 80.000 Stellenstreichungen im US-Ministerium für Veteranenangelegenheiten. Alles im Namen angeblicher Kosteneinsparungen, die vom sogenannten Ministerium für Regierungseffizienz angestrebt werden. Ein neuer Bericht des US-Finanzministeriums zeigt jedoch, dass die Trump-Regierung 155 Milliarden Dollar mehr ausgegeben hat als Joe Biden zum gleichen Zeitpunkt seiner Präsidentschaft.

DOGE behauptet, der Regierung 150 Milliarden Dollar eingespart zu haben. Was die meisten Experten bezweifeln . Selbst wenn man ihre zweifelhafte Rechnungslegung akzeptiert, belaufen sich die Gesamteinsparungen für die Bundesregierung unter Donald Trump auf minus 5 Milliarden Dollar.

Während die MAGA-Anhänger Pläne für die 5.000-Dollar-DOGE-Rückerstattungsschecks schmieden, die niemals kommen werden, ist die Realität eine andere. Trump und Musk haben das Leben unzähliger Veteranen ruiniert. Und werden das Leben unzähliger weiterer Menschen zerstören. Und das alles, um ihren Truth Social- und X-Internet-Handlangern etwas vor die Nase zu halten.

Warum sollte dann jemals wieder ein Amerikaner die Hand heben?

Wenn alles gesagt und getan ist. Wenn die Selbstmordrate unter Veteranen in die Höhe schnellt. Und wenn die amerikanischen Steuerzahler mit Milliarden an notleidenden VA-Krediten von entlassenen Veteranen und behinderten Veteranen, die als Bundesangestellte tätig waren, belastet werden. Wird dann jemand aus der Trump-Regierung oder Musk zur Rechenschaft gezogen werden? Ich rechne nicht damit. Aber wenn niemand für dieses absolute Verbrechen, das auf dem Rücken der Veteranen unserer Nation begangen wurde, zur Rechenschaft gezogen wird, warum sollte dann jemals wieder ein Amerikaner die Hand heben, um seiner Regierung zu dienen, wenn er weiß, dass er so schlecht und so gefühllos behandelt werden könnte?

Wenn Musk in seinen Videospiel-Chatrooms als der epische Verlierer verspottet wird, der er ist, kann er einfach wütend aufgeben, das Spiel ausschalten und sein riesiges Vermögen alleine ausgeben. Aber für die vielen Veteranen, die er zerstört hat, und die anderen Bundesangestellten, die Veteranen unterstützen und die er mit einem Zitat aus dem Film Office Space verspottet hat, wird es nicht so einfach sein. Sie müssen von vorne anfangen. Sie müssen neue Jobs finden. Und sie werden alles verlieren. Und damit die amerikanische Wirtschaft weiter schädigen, die Musks Chef derzeit ruiniert.

Die einzige Möglichkeit, wie wir sicherstellen können, dass dies unseren Veteranen nie wieder passiert, besteht darin, zwei Dinge zu gewährleisten. Erstens, dass niemand unseren Veteranen jemals wieder Arbeitsplätze oder Finanzmittel wegnehmen kann. Entweder durch die Umstellung auf ein gemeinnütziges, einheitliches Gesundheitssystem in Amerika. Oder durch die Verlagerung der gesamten VA unter die Aufsicht des Verteidigungsministeriums.

Zeigt ihnen allen, dass wir nicht zulassen werden, dass Milliardäre die Demokratie kapern

Zweitens, indem wir neue Gesetze erlassen, die den Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung Zähne verleihen. Ob Demokrat oder Republikaner. Wer gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstößt, sollte ins Gefängnis kommen. Lasst den Obersten Gerichtshof durch die Mangel drehen. Wenn sie ein weiteres Urteil wie „Citizens United“ fällen, kann der Kongress einfach ein neues Gesetz mit anderem Wortlaut verfassen. Zeigt ihnen allen, dass wir nicht zulassen werden, dass Milliardäre die Demokratie kapern.

Gewählte Politiker, wenn Ihnen Amerika und die Veteranen wirklich am Herzen liegen, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, alles zu riskieren. Sogar Ihr Amt, für die Demokratie. Wenn Sie das nicht erkennen, dann verdienen wir keine Demokratie. Und niemand wird jemals für die abscheulichen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, die sie an unseren angesehensten Bürgern, unseren Veteranen, begangen haben.