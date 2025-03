Sogar Musk versucht, Joe Rogans Impfgegner-Unsinn korrigieren

Trotz seiner Zugehörigkeit zur rechtsextremen Verschwörungsideologie und eines McDonald’s-Besuchs mit dem impfkritischen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. scheint Elon Musk die Grenze zu überschreiten, wenn er behauptet, Impfstoffe seien völlig unwirksam und potenziell gefährlich.

Anfang dieser Woche hatte Podcaster Joe Rogan einen Gast. Dr. Suzanne Humphries. Eine Nephrologin, die das 2013 im Selbstverlag erschienene Buch Dissolving Illusions: Krankheiten, Impfstoffe und die vergessene Geschichte, veröffentlichte. Darin behaupt sie fälschlicherweise, dass Impfstoffe nicht für den Rückgang von Infektionskrankheiten wie Pocken und Polio verantwortlich sind.

In ihrem Interview vertrat Humphries ihre verschwörerische Erzählung, dass medizinische Forscher ihre Daten fälschten. Um Impfungen zu rechtfertigen. Während die Menschen in Wirklichkeit durch Umweltgifte krank wurden, die durch schlechte sanitäre Einrichtungen und Hygiene verbreitet wurden. Was sich ab dem 19. Jahrhundert rasch verbesserte und die Ausbreitung von Krankheiten eindämmte.

Tuberkulose „eine Nebenwirkung des Pockenimpfstoffs“

Humphries stellte in Rogans Podcast eine ungeheuerlich falsche Behauptung nach der anderen auf. Sie behauptete an verschiedenen Stellen, dass Tuberkulose „eine Nebenwirkung des Pockenimpfstoffs“ sei. Dass Poliofälle durch das Insektizid DDT verursacht würden. Und dass Covid-19 im Labor so manipuliert worden sei, dass es „Schlangentoxinproteine“ enthalte. Was offenbar eine Jahre alte Verschwörungstheorie aufgreift, wonach Menschen die Krankheit durch Schlangengift im Trinkwasser bekommen.

„Ich hätte Ihnen gesagt, dass Impfstoffe eine der wichtigsten Erfindungen in der Geschichte der Menschheit sind“, sagte Rogan zu Humphries während ihres Gesprächs. Er schien alles, was sie ihm erzählte, als Tatsache zu akzeptieren. „Und sie haben uns vor Polio und Pocken bewahrt. Ich wäre der Typ gewesen, der all diese Statistiken herunterleiert. Das hätte ich Ihnen gesagt. Aber dann habe ich Ihr Buch gelesen.“ Er sagte auch: „Einem Baby heute eine Covid-Impfung zu geben, ist verrückt.“

„’Dissolving Illusions‘ ist ein wirklich großartiges Buch“, schrieb Rogan später auf X. Und teilte einen Beitrag eines Nutzers, der die Humphries-Episode als „seinen wichtigsten Podcast des Jahres“ bezeichnete. Er fuhr fort: „Ich hätte wahrscheinlich nie daran gedacht, die wahre Geschichte der Impfstoffe zu erforschen. Wenn wir nicht die verrückte Covid-Gaslighting der letzten 5 Jahre durchgemacht hätten. Aber nach Dr. Humphries‘ Buch werde ich das nie wieder auf die gleiche Weise betrachten. Sie ist eine sehr mutige und brillante Frau.“

Impfstoffe gut gegen Krankheiten

Elon Musk war oft Gast bei Rogan. Und ist sich in Fragen des Kulturkrieges in der Regel mit ihm einig. Das Paar unterstützte auch Donald Trump bei den Wahlen 2024. Auf seiner Social-Media-Plattform drängte Musk nun Joe Rogan zurück, wenn auch immer noch leicht zurückhaltend.

„Meine Meinung zu diesem Thema: Wenn man gezwungen ist, zwischen stark verbesserten sanitären Einrichtungen und Impfstoffen zu wählen, sind sanitäre Einrichtungen viel wichtiger“, erklärte der Oligarch, der jetzt die Dezimierung von Bundesbehörden und Regulierungsbehörden durch das sogenannte Department of Government Efficiency (DOGE) überwacht. „Aber Impfstoffe, die im Wesentlichen Ihr Immunsystem für den Kampf trainieren, eignen sich gut zur Bekämpfung vieler Krankheiten. Das Wesentliche der Wissenschaft ist es, kontinuierlich die Beweise zu untersuchen. Um die Diskrepanz zwischen Ihrem Verständnis der Realität und der Realität selbst zu verringern.“

Impfstoffe sind eine besondere Konfliktlinie innerhalb der MAGA -Bewegung, der sich Musk und Rogan angeschlossen haben. Trump beispielsweise hat versucht, sich die Lorbeeren für die Covid-19 -Impfstoffe zu sichern. Jene vor allem, die während seiner ersten Amtszeit entwickelt wurden. Doch ein erheblicher Teil der Basis der Republikaner misstraut der Impfstoffwissenschaft. Und hat sie seit dem Ausbruch der Pandemie zu einem Wahlkampfthema gemacht. Als Leiter des Ministeriums für Gesundheit und Soziales hat Kennedy bereits veranlasst, den Impfplan für Kinder auf Krankheiten wie Polio und Masern zu untersuchen, die in diesem Jahr Hunderte von Infektionen und zwei Todesfälle in den USA verursacht haben.

Kennedy pries er die Vorteile der natürlichen Immunität nach der Infektion an

Kennedy hat auch einen diskreditierten Anti-Impf-Forscher beauftragt, den längst widerlegten „Zusammenhang“ zwischen Impfungen und Autismus zu untersuchen. Er hat irreführenderweise behauptet , dass Faktoren wie Unterernährung oder bereits bestehende Gesundheitsprobleme zu Maserninfektionen beitragen. Und hat die möglichen Auswirkungen der Krankheit heruntergespielt, die Patienten, die sie überleben, dauerhaft erblinden oder ertauben lassen kann. Stattdessen pries er die Vorteile der natürlichen Immunität nach der Infektion an.

In ähnlicher Weise schien Humphries in Rogans Podcast anzudeuten, dass Polio nicht so schlimm ist, wie viele Menschen denken, da die meisten Fälle asymptomatisch verlaufen. Aber Mitte des 20. Jahrhunderts tötete oder lähmte sie weltweit eine halbe Million Menschen pro Jahr. Und war eine der Hauptursachen für Behinderungen bei Kindern. Beim schlimmsten dokumentierten Ausbruch in der Geschichte der USA im Jahr 1952 starben 3.000 Menschen. Dank sicherer und wirksamer Impfstoffe, die erstmals 1955 verfügbar waren, galt Polio in Nord- und Südamerika ab 1994 als ausgerottet .

Musk hat X zu einem Zufluchtsort für Fehlinformationen gemacht. Und verstärkt solche Inhalte oft selbst. So war es keine Überraschung, dass sein sanfter Gegenschlag auf Rogans Impfskepsis in den Antworten auf viel Widerspruch stieß. „Ich habe mich nach Covid-19 in die Impfstoffthematik vertieft. Und vermute nun, dass wir in industriellem Maßstab belogen wurden“, kommentierte ein verifizierter Blue-Check-Nutzer mit mehr als 100.000 Followern. „Ich denke, die Beweise zeigen, wenn wir sie ehrlich betrachten, mit überwältigender Mehrheit, dass Impfstoffe bestenfalls unnötig sind. Und schlimmstenfalls enormen Schaden/vernachlässigbaren Nutzen verursacht haben.“

Angesichts der Art von Plattform und Publikum, die er aufgebaut hat, scheint es nicht so, als würde Musk dafür gelobt werden, dass er sich gegen den sich abzeichnenden Konsens in seiner Partei stellt, dass Impfungen schlimmer sind als die Krankheiten, vor denen sie schützen. Es wäre sicherlich überraschend, wenn er diese Weltanschauung erneut in Frage stellen würde.