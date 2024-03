U2: Clip ihrer Final-Show in Las Vegas veröffentlicht – hier ansehen

U2 spielten 40 Konzerte während ihrer Las-Vegas-Residency vom 29. September 2023 bis zum 2. März 2024. Jetzt haben sie mit ihren Fans einen Clip ihrer letzen Show in der Sphere geteilt, in dem sie „Beautiful Day“ live performen.

Mehr zum Thema U2 machen für „Atomic City“ gemeinsame Sache mit David Guetta

Die irische Rockband beendete am Wochenende ihre Shows in dem Veranstaltungsort in Nevada, bei welchen sie ihr 1991er-Album „Achtung Baby“ zum ersten Mal in seiner Gesamtheit aufführten. Bei ihrem finalen Gig wurden U2 von Daniel Lanois begleitet, der ihre klassischen Alben „The Joshua Tree “und „Achtung Baby“ mitproduziert hat. Er kam zu ihnen auf die Bühne, um „One“ zu spielen. Die Gruppe performte außerdem eine Version von „Don’t Dream It’s Over“ von Crowded House – einem Song, den sie bei ihren Konzerten schon häufiger gecovert haben.

Letzte Performance von „Beautiful Day“ in Las Vegas

Jetzt hat die Band einen kurzen Clip von dem Auftritt online gestellt, in welchem sie „Beautiful Day“ zum Besten geben und außerdem ihre Dankbarkeit für die Shows in diesem besonderen Rahmen (der auch umfassend gezeigt wird) zum Ausdruck bringen.

Seht hier den Ausschnitt von U2s letzter Show in der Sphere:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Frontmann Bono bedankte sich bei dem Publikum mit den Worten: „Wir wissen, dass viele von euch eine weite Reise auf sich genommen haben, deshalb danken wir euch für all die Mühe, die ihr auf euch genommen habt, um hierher zu kommen. Und er fügte hinzu: „Danke an all die Leute, die sich in Las Vegas um uns gekümmert haben, die unglaublichen, hart arbeitenden Leute. Vielen Dank an unsere eigene Crew. Ich weiß gar nicht, wo ich mit den Namen anfangen soll … Wir wissen das wirklich zu schätzen.“