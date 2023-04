WHAM!: Boxset mit allen Singles plus Netflix-Doku kommt im Juli – TikTok-Kanal schon jetzt

Zum 40. Jahrestag des Debütalbums „Fantastic“ von WHAM! (VÖ: 09.07.1983) gibt es im Juli viel Neues: alle Singles als Boxset vereint, eine neue Netflix-Dokumentation und ab sofort für die Öffentlichkeit einsehbare Social-Media-Kanäle.

Die Boxset-Veröffentlichung trägt den Namen „The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven“. Das Paket gibt es als 2-LP-Set, in einer Deluxe-7”-Box, als 10-CD-Box oder digital. Am Netflix-Dokumentarfilm arbeitet Andrew Ridgeley, der Streifen erscheint am 5. Juli 2023. Laut „The Sun“ hat Andrew mit Georges Nachlass zusammengearbeitet.

Die neuen TikTok- und Instagram-Kanäle gibt es ab sofort. Diese laufen unter den Kürzeln @wham und @whamofficial. In aktuelleren Videos ist Andrew Ridgeley vertreten, George Michael verstarb 2016.

Empfehlung der Redaktion Adam Lambert kritisiert Besetzung George Michaels in geplantem Biopic

View this post on Instagram A post shared by WHAM! (@whamofficial)

Netflix-Dokumentation „WHAM!“

Die Dokumentation erzählt die Geschichte des Duos mit Welthits wie „Club Tropicana“, „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Freedom“, „I’m Your Man“ und „Last Christmas“. In der Doku hat Regisseur Chris Smith („Fyre“, „Sr“) die Momente der Bandkarriere in Spielfilmlänge eingefangen . Als Produzenten agierten John Battsek („The Deepest Breath“) und Simon Halfon („Supersonic“). Das Filmteam verfügte über unbegrenzten Zutritt zu Georges und Andrews Privatarchiv und konnte so nie gesehenes Material für die Doku verwenden, darunter seltene und bislang unveröffentlichte Interviews.

WHAM!’s Weihnachtslied „Last Christmas“ erreichte im Jahr 2022 außerdem zweimal die Nummer 1 der UK-Charts.