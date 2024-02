Mit diesen Musikern will Billy Joel eine Supergroup gründen

Billy Joel wird nach einer sehr langen Zeit ohne neues Studioalbum in diesem Jahr eine neue Platte veröffentlichen. Als käme das nicht eh schon einer Sensation gleich, verriet der Sänger, dass er vorhat, eine Supergroup mit einigen seiner Lieblingsmusiker zu gründen.

Das erzählte er jedenfalls freigiebig im Interview mit Howard Stern. Joel: „Ich habe darüber nachgedacht, eine Band zu gründen: Ich, Don Henley und Sting, und vielleicht John Mayer an der Gitarre“. Der Radiomoderator konnte natürlich nicht an sich halten und bohrte nach. Ob er denn auch Paul McCartney fragen würde.

Billy Joel zittert vor Macca und lobt Ringo

Nach einem Lachen antwortete der Musiker, der im Sommer auch für ein Konzert in Europa zu sehen ist: „Er war in der allerbesten Gruppe aller Zeiten. Ich habe nicht den Mut, das zu tun.“ Für den anderen verbliebenen Beatle gab es auch noch ein Kompliment: „Er ist ein großartiger Schlagzeuger. Er bekommt nicht die Anerkennung, die er verdient.“

Etwas Supergroup-Feeling gibt es bereits auf der anstehenden Konzertreise Joels, denn Sting war mit ihm gemeinsam in Tampa auf der Bühne und wird auch in San Diego, St. Louis, San Antonio und Las Vegas mit ihm auftreten. Bei den anstehenden Shows in Arlington, Texas und Chicago wird Stevie Nicks dabei sein.

In diesem Jahr macht Billy Joel auch Schluss mit seiner langjährigen Live-Reihe im Madison Square Garden. Ein erster Vorbote, wie sich frische, selbstgeschriebene Musik des Piano Man anhört, gab es auch schon. Zuletzt stellte der 74-Jährige mit „Turn The Lights Back On“ seine erste neue Single seit 17 Jahren ins Netz, die er auch prompt zum ersten Mal live bei den Grammys aufführte.