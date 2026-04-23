Wie Ibogain zum Liebling der psychedelischen Rechten wurde

An einem frischen Novembertag in Aspen, Colorado, wirbt Rick Perry für Iboga, einen psychedelischen Strauch aus dem Regenwaldgebiet des Kongobeckens in Zentralafrika, der für intensive Wachträume bekannt ist. Er ist das Herzstück von Bwiti, einer jahrhundertealten spirituellen Disziplin, die vor allem in Gabun praktiziert wird – und neuerdings der Liebling der amerikanischen psychedelischen Rechten. „Übernehmt das Erbe und werdet zum Johnny Appleseed des Iboga, jeder Einzelne von euch“, sagt der ehemalige Gouverneur von Texas zum Publikum, während eine Delegation aus Gabun reglos zuschaut. „Die Medizin hat mir klar Dinge gezeigt, die ich noch nie zuvor gesehen hatte“, sagt Perry später zu mir. „In der Gegenwart Gottes wusste ich es – er liebt mich mit großer Intensität. Reines weißes Licht.“

Wie Iboga seinen Weg aus den Dschungeln Gabuns bis auf die Lippen von Rick Perry fand, ist eine Geschichte, die sich selbst wie ein Wachtraum anfühlt. Noch vor wenigen Jahren wäre der Begriff „psychedelische Rechte“ wie ein Nadelsprung auf einer Schallplatte geklungen. Doch je mehr Veteranen durch Psychedelika Heilung finden und davon in maskulinen und religiösen Begriffen berichten, desto mehr Amerikaner begreifen, dass Psychedelika Pflanzen göttlicher Vorsehung sind. Iboga sei „von Gott, von der Ewigkeit“, sagt mir ein Bwiti-Ältester in Aspen. Perry seinerseits meint, Iboga könnte der biblische Baum des Lebens sein. „Die Blätter des Baumes werden die Völker heilen“, prophezeit er und zitiert dabei Offenbarung 22,2.

Perry und sein Weggefährte Bryan Hubbard – ein redegewandter Anwalt, der im Film zu dieser Geschichte von Zach Galifianakis gespielt werden würde – sind die wichtigsten Evangelisten hinter Americans for Ibogaine, einer Lobbygruppe, die die Konferenz in Aspen veranstaltete. Sie konnten dort auf ihren jüngsten Erfolg in Texas aufbauen: Im vergangenen Sommer unterzeichnete Gouverneur Greg Abbott nach einer überwältigenden Abstimmung im Parlament das Gesetz SB 2308, das 50 Millionen Dollar texanischer Steuergelder für die Erforschung von Ibogain bereitstellt – dem wichtigsten Wirkstoff in Iboga (ähnlich wie Psilocybin in „Magic Mushrooms“) –, mit dem Ziel, ein neues Medikament gegen Opioidsucht zu entwickeln. Texas, ein Staat, in dem Cannabis noch immer illegal ist, ist damit zum größten staatlichen Investor in der Psychedelikaforschung geworden.

Iboga trifft den Mainstream

Und nicht irgendein Psychedelikum.

In Aspen bezeichneten alle Ibogain immer wieder als Außenseiter. „Es war wirklich eine Nische innerhalb einer Nische“, sagt Dalibor Sames, Chemieprofessor an der Columbia University, der glaubt, Ibogain könnte das nächste „Antibiotikum“ sein – gemessen an seiner Wirkung auf die Menschheit. „Es war sogar eine Nische innerhalb der psychedelischen Untergrundkultur.“

Jetzt will Americans for Ibogaine es in den Mainstream bringen. Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es ein wirksames Mittel gegen ein breites Spektrum von Erkrankungen sein könnte – darunter posttraumatische Belastungsstörungen und Schädel-Hirn-Traumata. Americans for Ibogaine konzentriert sich jedoch auf Opioidsucht, die heute fast zehnmal so viele Menschen tötet wie 1999. Kleine Studien legen nahe, dass Ibogain die Opioidabhängigkeit drastisch reduzieren kann – oft mit nur einer einzigen Dosis.

„Es gibt nichts, das auch nur annähernd so wirksam darin ist, negative Verhaltensmuster zu durchbrechen“, sagt Trevor Millar, Mitgründer von Ambio Life Sciences, einer Ibogain-Klinik in Mexiko, wo das Mittel nicht reguliert ist. Andere Psychedelika könnten jemandem helfen, psychologisch über eine Sucht hinwegzukommen, „aber nichts schneidet durch die Entzugserscheinungen, die Opiate mit sich bringen. Ibogain ist das Einzige, von dem wir wissen, dass es das kann.“

Politischer Rückenwind

Bislang haben mehr als ein Dutzend Bundesstaaten Gesetze zur Erforschung von Ibogain verabschiedet, darunter Arizona, die Heimat der ehemaligen Senatorin Kyrsten Sinema, die 2024 aus dem Senat ausschied. Sinema hat sich neben Perry als eine der führenden Fürsprecher für Ibogain hervorgetan, obwohl ihr Engagement Kritik auf sich gezogen hat: Eine jüngste Whistleblower-Beschwerde wirft ihr vor, die obligatorische zweijährige Sperrfrist nicht eingehalten zu haben, die verhindern soll, dass ehemalige Bundesbeamte Lobbyarbeit betreiben. Sinema erklärte daraufhin, sie handle als Privatperson für ein Anliegen, das ihr „sehr persönlich am Herzen liegt“.

Ibogains wachsende Popularität hat ohnehin längst den Sprung von einigen ehemaligen Politikern zu Institutionen mit weitreichendem Einfluss geschafft. Im Dezember stieg der American Legislative Exchange Council ein und bewarb Ibogain in einem Mustergesetz – das erste Mal, dass der konservative Think Tank jemals etwas im Bereich Drogen empfohlen hat, das nicht auf höhere Strafen abzielte.

Dann unterzeichnete die Trump-Administration am 18. April eine wegweisende Executive Order, die die Psychedelikaforschung beschleunigt – einschließlich der Forschung an Ibogain. Die Direktive verpflichtet das Ministerium für Gesundheit und Soziales außerdem dazu, „mindestens 50 Millionen Dollar aus bestehenden Mitteln bereitzustellen, um Staatsregierungen zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten“ – wie etwa Texas –, die bereits Psychedelika als Medikamente entwickeln.

Gottes Pflanze oder Kolonialware?

„Dieser entschlossene Schritt [ist nötig], um eine der dringendsten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit unserer Nation anzugehen, die psychische Gesundheitskrise“, sagte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., während Joe Rogan – dem Berichten zufolge die Rolle des Vermittlers zwischen Americans for Ibogaine und Präsident Trump bei diesem Kurswechsel in der Bundespolitik zukam – an seiner Seite stand.

Doch bei aller atemlosen Begeisterung rund um Iboga gestehen Wissenschaftler ein, dass sie erst in den Anfängen verstehen, wie es wirkt. „Wenn man Iboga einnimmt, nennt man dich einen Banzi, was so viel bedeutet wie ‚Baby’“, sagt Joseph Barsuglia, klinischer Psychologe, bezahlter Berater einer Reihe von Ibogain-Kliniken und Bwiti-Praktizierender. „Man wird auf diese Unschuld zurückgesetzt.“

„Banzi“ ist auch das perfekte Wort dafür, wo der Westen in seiner Beziehung zu Iboga steht – und es wirft komplexe Fragen darüber auf, wie die traditionellen Hüter der Pflanze in Gabun entschädigt werden sollten, falls Texas tatsächlich ein auf Iboga basierendes Medikament entwickelt. „Ich bin seit zehn Jahren Schüler von Bwiti und stecke noch im Vorschulalter“, gibt Barsuglia zu. Jonathan Dickinson, ein weiterer Ibogain-Forscher, der in Bwiti initiiert wurde, pflichtet ihm bei: „Da steckt sehr viel Denken drin, das über eine sehr lange Zeit gewachsen ist. Brillante Gelehrte haben das entworfen, verstehen Sie?“

„Gabuns Geschenk an die Welt“?

Bevor Iboga in den Westen gelangte – bevor es überhaupt das Sakrament von Bwiti war – wurde es vom Volk der Babongo gehütet, das in Gabun auch (nicht abwertend) als Pygmäen bekannt ist. Niemand weiß genau, wie Iboga aus dem tiefen Regenwald, dem traditionellen Lebensraum der Babongo, zu den verschiedenen anderen ethnischen Gruppen gelangte, die es heute nutzen. Laut dem Anthropologen James W. Fernandez, der 1982 eine Ethnographie über Bwiti verfasste, entwickelte sich ein Zweig, das Fang-Bwiti, teilweise als Reaktion auf die französische Kolonialherrschaft. Viele Fang-Männer kamen in französischen Holzfällerlagern mit der Bwiti-Religion und Iboga in Berührung – ähnlich wie sich in Brasilien Ayahuasca zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter Kautschukzapfern verbreitete, als Mittel, um Kolonisierung zu widerstehen und von ihr zu heilen.

Bwiti-Zeremonien beinhalten oft Harfenmusik, Trommeln und Tanzen. Manche Rituale betonen die Suche nach dem eigenen spirituellen Namen. Andere befassen sich mit dem Ausgleich männlicher und weiblicher Prinzipien, wobei weiße und rote Körperbemalung die beiden repräsentieren.

Laut Me Boubeyi Bouale, Großmeister des Missoko-Zweigs von Bwiti, würde ein Initiand gefragt: „Wer ist deine Mutter? Die Mutter deiner Mutter – wer ist sie?“ Das Ziel ist es, so viele Generationen wie möglich zurückzugehen; Bouale sagt, er habe bei zehn aufgehört. Der Sinn dahinter sei zu zeigen, „dass es keine Zäune zwischen der Welt der Toten und der Welt der Lebenden gibt“, sagt er auf Französisch durch einen Dolmetscher. „Die Verbindung ist immer aktiv.“

Von Kentucky nach Texas

Der Zusammenhang zwischen Iboga und Sucht entstand viel später – in Lexington, Kentucky, auf der ersten amerikanischen „Narcotic Farm“, einer Art Gefängnis der Progressiven Ära, mit der die USA ab den 1930er Jahren versuchten, Drogensucht humaner zu behandeln. Eingebettet in die Hügel des Bluegrass-Staates konnten die Insassen Golf spielen, Kühe melken oder in der Jazz-Band des Anwesens mitspielen, die so viele Hepcat-Musiker wie Benny Green, Chet Baker und Sonny Rollins anzog, dass sich manche Süchtige angeblich absichtlich einweisen ließen, nur um ihre Tonleitern zu üben. In den 1950er Jahren bekamen sie – dank MKUltra, dem verdeckten Gedankenkontrollprogramm der CIA – auch jede Menge Drogen umsonst.

1955 gilt der Arzt der Narcotic Farm, Harris Isbell, als Erster, der den Zusammenhang zwischen Ibogain und Suchtbehandlung experimentell untersuchte: Er verabreichte acht schwarzen Morphiumsüchtigen jeweils 250 Milligramm. Aufgrund des geheimen Charakters des Programms ist über diesen ersten Menschenversuch kaum mehr bekannt. Sieben Jahre später wiederholte in New York ein 19-jähriger Heroinsüchtiger namens Howard Lotsof das Kentucky-Experiment unbeabsichtigt, als ein befreundeter Chemiker ihm vorschlug, Ibogain zum Spaß auszuprobieren. Nach einem ausgesprochen spaßfreien Trip, der rund 30 Stunden dauerte, stellte Lotsof überrascht fest, dass er keinerlei Verlangen mehr hatte, sich einen Schuss zu setzen. Von dieser unerwarteten Nebenwirkung fasziniert, gab Lotsof Ibogain mehreren Mitabhängigen, und die meisten berichteten ebenfalls, dass sie ihre Gewohnheit sofort aufgegeben hatten – in der Welt der Heroinsucht-Behandlung bis dahin undenkbar.

Den Zugang zu Ibogain zur Lebensaufgabe zu machen, blieb Lotsofs Mission bis zu seinem Tod im Jahr 2010. 1987 reisten Lotsof, seine Frau Norma und ihr Kollege Bob Sisko mit Unterstützung des angesehenen gabunischen Pharmakologen Jean-Noël Gassita nach Gabun, wo sie Präsident Omar Bongo trafen, der selbst Bwiti-Schüler war. In einem Austausch, der im Buch „The Ibogaine Story“ von 1997 dokumentiert ist, berief sich Lotsof auf das Erbe der Sklaverei und deutete an, dass er, wenn Bongo ihm einen Vorrat gäbe, Afroamerikaner mit Suchtproblemen unterstützen könne, Nachkommen jener, die „vielleicht von diesem Land hier entführt wurden“. Bongo war erstaunt zu erfahren, dass Lotsof Iboga gegessen hatte, und erklärte sich bereit, ihm 40 Kilo der Rinde zu geben. „Dies wird Gabuns Geschenk an die Welt sein“, soll er Lotsof gesagt haben.

Patente und offene Fragen

Nach seinem Besuch in Gabun meldete Lotsof mehrere Ibogain-Patente an und brachte 1995 fast eine FDA-Studie auf den Weg. Diese wurde jedoch nicht abgeschlossen – aus Geldmangel und wegen Bedenken hinsichtlich der Kardiotoxizität nach dem Tod einer Frau während einer Ibogain-Behandlung in einer von Lotsof betreuten Klinik in den Niederlanden. Dreißig Jahre später ist Americans for Ibogaine entschlossen, das zu vollenden, womit Howard und Norma Lotsof begonnen haben.

Nach „Außenseiter“ war „Mondschuss“ der zweithäufigste Begriff, den ich in Aspen hörte. Die ursprüngliche Idee von Americans for Ibogaine war, dass Texas 50 Millionen Dollar öffentlicher Gelder bereitstellt – eine Summe, die traditionell nur die reichsten Biotech-Unternehmen und Philanthropen in die Psychedelikaforschung investiert haben – und einen privaten Arzneimittelentwickler findet, der den gleichen Betrag beisteuert. Diese öffentlich-private Einheit sollte dann eine einzige FDA-Studie durchführen. Doch am 31. März verkündete Texas eine entscheidende Kehrtwende: Der Staat will das Medikament nun im Alleingang entwickeln. Der Grund, den Staatsabgeordneter Cody Harris nannte? Keiner der Bewerber war bereit, dem Staat 20 Prozent aller kommerziellen Einnahmen abzutreten. Nun wird das medizinische Forschungszentrum UTHealth Houston die FDA-Studie durchführen, während Gesetzgeber versprechen, die fehlenden 50 Millionen Dollar im Januar aus dem ölreichen Staatshaushalt herauszuschütteln.

Soweit bekannt, hat noch kein US-Bundesstaat jemals ein Medikament entwickelt – Texas begibt sich damit in tiefes, unbekanntes Gewässer. Doch der Schritt spiegelt auch eine wachsende Erkenntnis bei Republikanern wie Demokraten wider, dass die Bundesstaaten die Finanzierung der Psychedelikaforschung selbst in die Hand nehmen müssen, angesichts der bisherigen Zurückhaltung der Bundesregierung. „Wenn wir darauf warten, dass die Bundesregierung handelt, werden wir nicht erfolgreich sein“, mahnte Perry das Publikum im November hellsichtig. „Sie werden uns aber folgen.“

Klassenbewusstsein in Appalachia

Wäre Americans for Ibogaine nur ein Rick-Perry-Projekt, ließe es sich leichter als die skurrilste neue Form des extraktiven Kapitalismus abtun. Doch Bryan Hubbard, der CEO, macht das Bild komplizierter.

Aufgewachsen bei Bergarbeitern in Virginia und ausgebildet an der University of Kentucky, wo er seinen Abschluss in Rechtswissenschaften machte, kam Hubbard mit der Opioidkrise in Berührung, als er für eine Kanzlei in Kentucky arbeitete, die Walmarts Arbeitsunfallklagen bearbeitete. Doch obwohl er selbst aus Appalachia stammt, ist Hubbard kein J.D. Vance. Stattdessen predigt er mit einem Klassenbewusstsein, das mich in Aspen mehr als einmal fragen ließ, ob der Geist von Mother Jones von ihm Besitz ergriffen hatte.

„Die Gabunesen haben das jahrhundertelang praktiziert. Wenn wir einfach machen, was wir wollen, werden wir scheitern.“

„Die Arroganz des westlichen Empirismus“, eröffnete er die Konferenz in seinem heilsgeistlichen Tonfall, „hat einen enormen wissenschaftlichen Fortschritt und die Verbesserung der menschlichen Lage vorangetrieben.“ Aber er räumte ein, dass der sogenannte Fortschritt für viele indigene und arme Menschen auch „ein zweischneidiges Schwert“ gewesen sei, die ihr „Wissen und ihre Ressourcen“ hergegeben hätten und dafür nichts als „Leid“ zurückbekommen hätten. Nachdem er erlebt hat, wie Konzerne Kohle aus seinem Heimatstaat Virginia herausgruben und OxyContin wieder hineinkippten, kennt Hubbard dieses Muster nur zu gut. Der einzige Weg, es in Bezug auf Iboga zu heilen, sei, auf „kulturelle und wirtschaftliche Gegenseitigkeit“ mit Gabun zu bestehen, damit „die Traumata, die meinem Volk auferlegt wurden, … in keinem Projekt repliziert werden, mit dem ich etwas zu tun habe“.

„Traumata, die meinem Volk auferlegt wurden“ – das ist keine typische republikanische Eigenverantwortungsrhetorik. Hubbards Politik kommt auf Gott und kluge Ausgaben hinaus. „Die Trennung von der Realität der göttlichen Liebe ist die Quelle allen menschlichen Leidens“, sagt er mir. „Es gibt keine Institution in der amerikanischen Gesellschaft, die die Glaubwürdigkeit hat, die spirituelle Realität wiederherzustellen. Nicht die Regierung, nicht die Handelskammer, nicht die organisierte Kirche. Es muss von oben kommen. Was bedeutet: Es kommt direkt aus dem Boden.“

2022 wurde Hubbard zum Vorsitzenden der Kentucky Opioid Abatement Advisory Commission ernannt, einer Arbeitsgruppe, die mit der klugen Verwaltung der 842 Millionen Dollar aus dem Opioid-Vergleichsfonds des Staates betraut war. Die verfügbaren Behandlungsoptionen machten ihn wütend: Abstinenz kombiniert mit einem Opioidderivat wie Methadon oder Suboxone. Er wertete Kentuckys Medicaid-Zahlen aus. Seinen Schätzungen zufolge durchläuft eine Person beim Versuch, clean zu werden, das System im Schnitt fünfmal, was den Steuerzahler rund 700.000 Dollar kostet. Es musste einen besseren Weg geben.

„Als hätte ich ein neues Gehirn bekommen“

Zum ersten Mal begegnete Hubbard dem Wort „Ibogain“ 2022 auf Julia Reibelts Substack „The Journey“. Doch ein Telefongespräch mit einer Frau namens Juliana Mulligan sollte seinen Lebensweg für immer verändern. Heute ist Mulligan eine zugelassene Psychotherapeutin, die sich auf Ibogain-unterstützte Therapie spezialisiert hat. In ihrer Jugend kämpfte sie mit Opioidsucht.

2011 reiste Mulligan in einem verzweifelten Versuch, ihr eigenes Leben zu retten, in eine Klinik in Guatemala-Stadt, die Ibogain anbot – und überlebte es beinahe nicht. Der Arzt hatte ihr versehentlich die doppelte sichere Dosis verabreicht, was einen Herzstillstand auslöste. „[Er] glaubte, er habe eine magische schamanische Fähigkeit zu wissen, wie viel Ibogain sie brauchte, was bedeutete, dass er die Dosis überhaupt nicht abmaß“, berichtete sie in Aspen.

Doch als Mulligan im Krankenhaus aufwachte, war ihr erster Gedanke weder Wut noch Angst – sondern Freiheit. „Mein Gott“, dachte sie. „Das ist die Zukunft der Suchtbehandlung.“ Die Cravings waren weg. Genauso Schuld und Scham. „Ich hatte buchstäblich das Gefühl, ein neues Gehirn bekommen zu haben“, sagt sie. „Ich sah all diese Jahre des Leidens als mein Praktikum.“

Obwohl sie beinahe gestorben wäre, brannte Mulligan für Ibogain und träumte davon, es irgendwie zu einer FDA-zugelassenen Behandlung zu machen – ein Prozess, der aufgrund der hohen Kosten klinischer Studien bis zu einer Milliarde Dollar kosten kann. Und nun stand da Hubbard, ein Insider im Regierungsapparat mit potenziellem Zugang zu großen Geldmitteln. Bis 2023 hatte Hubbard einen inzwischen vertrauten Plan ausgeheckt: 42 Millionen Dollar aus Kentuckys Opioid-Vergleichsfonds nehmen, einen privaten Arzneimittelentwickler finden, der den Betrag matched, und eine FDA-Studie anstoßen. Er trug die unorthodoxe Idee Daniel Cameron vor, dem damaligen Attorney General von Kentucky. Cameron, der als Republikaner für das Gouverneursamt kandidierte, schien an Bord zu sein. Doch bevor die Initiative anlaufen konnte, verlor Cameron gegen Andy Beshear – einen Demokraten, bei dem Hubbard noch heute die Lippe kräuselt – und der politische Wind drehte sich.

Texas als Wendepunkt

Nur wenige Meilen von der Lexington Narcotic Farm entfernt musste Hubbard zusehen, wie sein Traum, Ibogain nach Kentucky zurückzubringen, im Keim erstickt wurde. Entmutigt trug er die Idee nach Ohio, dann nach South Dakota – doch sie galt als zu abwegig, und die Staatshaushalte waren angespannt. Schließlich meldete sich im August 2024 die gemeinnützige Organisation Texans for Greater Mental Health, die sich für Psychedelika-Politik einsetzt. Der Staatshaushalt stehe kurz vor einem Überschuss von 16 Milliarden Dollar, teilten sie ihm mit. Texas, so ihre Wette, sei bereit für sein nächstes großes Projekt.

Hubbards nächster Anruf galt Ex-Gouverneur Perry, der Ibogain schon seit einiger Zeit unterstützte, nachdem er miterlebt hatte, wie es das Leben von Marcus und Morgan Luttrell veränderte – Brüder und Navy SEALs, die Ibogain zur Behandlung ihrer PTSD eingesetzt hatten. „Ich komme nicht aus Ihrem Staat und will nicht als Außenstehender ohne Rückhalt aufkreuzen“, erinnert sich Hubbard, Perry gesagt zu haben. „Wäre das etwas, das Sie interessieren könnte?“

„Nun, ich habe das Amt 2015 verlassen“, antwortete Perry. „Der Neue mag es nicht, wenn der Alte herumhängt, also halte ich mich ziemlich bedeckt. Aber das ist das Wichtigste, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen könnte.“

Ein „lebendes Wesen“?

Eine Perspektive, die im texanischen Parlament letzten Sommer auffällig fehlte, war die Gabuns. In Aspen versuchte eine bunte Delegation, einen Dialog herzustellen. Zu ihr gehörten Botschafter Noël Nelson Messone und mehrere Mitglieder von Blessings of the Forest, einer NGO, die häufig als Vermittler zwischen Gabun und dem Westen in Iboga-Fragen agiert und 2023 die erste und bislang einzige Fairtrade-Lieferung des Mittels abwickelte. Ebenfalls anwesend war Stéphane Lasme, ein ehemaliger NBA-Spieler, dessen Unternehmen Reset Health im Rennen darum ist, UTHealth Houston mit Iboga zu beliefern. Die eindrucksvollste Persönlichkeit der Gruppe war jedoch Me Moubeyi Bouale, der Bwiti-Großmeister.

„Wir sollten es nicht Droge nennen, sondern ‚Scanner‘, der liest, was im Körper und Gehirn angepasst werden muss.“

Von seinem Vater nach dem Jurastudium in Bwiti initiiert, leitet Bouale heute eine Organisation von rund 3.000 Praktizierenden und 69 Tempeln in ganz Gabun. Mit einer gestrickten Mütze auf dem Kopf und auf Französisch sprechend, erklärte Bouale, dass die traditionelle Medizin in Gabun seit langer Zeit auf dem Rückzug sei. Die Abholzung habe Elefanten aus dem Dschungel in die Dörfer getrieben. Die Dorfbewohner wiederum hätten ihre Heimat in Richtung Stadt verlassen. Nun, aufgrund der gestiegenen Nachfrage, jagen dieselben Wilderer, die Elfenbein schmuggeln, auch Iboga – obwohl es andere Ibogain-Quellen gibt, etwa die Voacanga-Pflanze, auf die viele Kliniken inzwischen zurückgreifen, um den Druck auf den langsam wachsenden Iboga-Strauch zu verringern. Wo Bwiti-Praktizierende früher einfach in den Wald gehen, eine Iboga-Pflanze finden und die Wurzelrinde abschälen konnten, müssen sie heute tagelang wandern, um genug für eine Zeremonie zu finden. In manchen Fällen wird Alkohol als Ersatz genutzt.

Zwar gibt es in Gabun keine einheitliche Meinung darüber, ob und wie Iboga mit dem Westen geteilt werden sollte, aber es herrscht ein allgemeiner Konsens: Gabun muss an jedem Geldsegen beteiligt werden, der daraus entsteht – einfach in der Theorie, revolutionär in der Praxis. Nach US-amerikanischem Recht können Pflanzen nicht patentiert werden, wohl aber modifizierte Verbindungen. Historisch gesehen bedeutete das, dass Pharmaunternehmen an Medikamenten wie Aspirin verdienen können, ohne jemals indigenen Völkern etwas zu zahlen – obwohl diese es waren, die kranke Siedler zuerst mit Weidenrinde behandelten