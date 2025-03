Wie kann Betsy Arakawa NACH ihrem Tod telefoniert haben?

Der plötzliche Tod von Hollywood-Legende Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa gibt weiterhin Rätsel auf. Besonders mysteriös: Ein Arzt behauptet, dass Betsy Arakawa einen Tag nach ihrem offiziellen Todesdatum noch lebendig in seiner Klinik angerufen habe.

Todesursache von Betsy Arakawa: Das Hantavirus

Laut Ermittlungen starb die 65-jährige Ehefrau von Gene Hackman am 11. Februar an den Folgen des seltenen, von Nagetieren übertragenen Hantavirus. Doch ein Mediziner stellt diese Version infrage.

„Frau Hackman ist nicht am 11. Februar gestorben. Denn sie rief meine Klinik am 12. Februar an“, erklärte Josiah Child gegenüber der britischen Zeitung Mail on Sunday.

Der Arzt gibt an, dass Betsy Arakawa einen Termin absagen wollte, weil sie sich unwohl fühlte. Ein Kollege habe ihr geraten, dennoch in die Klinik zu kommen. Doch sie sei nicht erschienen. Versuche, sie später telefonisch zu erreichen, seien gescheitert. Bemerkenswert: Laut Dr. Child zeigte Arakawa in zwei Telefonaten – am 10. und 12. Februar – keinerlei Symptome von Atemnot, die für eine Hantavirus-Infektion typisch wären.

Gene Hackmans Todesursache und tragische Umstände

Nur wenige Tage später, am 18. Februar, verstarb Gene Hackman. Die offizielle Todesursache: eine Kombination aus schwerer Herzerkrankung, Bluthochdruck und fortgeschrittener Alzheimer-Erkrankung.

Die Entdeckung kam jedoch erst am 26. Februar, als ein Handwerker das Anwesen des Hollywood-Stars in Santa Fe, New Mexico, betrat. Und die leblosen Körper von Gene Hackman und seiner Frau auffand.

Was geschah wirklich?

Die Umstände könnten Fragen aufwerfen.

Warum rief Betsy Arakawa nach ihrem angeblichen Tod noch in einer Klinik an?

War die offizielle Todesursache korrekt?

Gab es eine andere Erklärung für den plötzlichen Tod des Ehepaars?

Während sich Ermittler um eine Aufklärung bemühen, bleibt der Fall von Gene Hackman und Betsy Arakawa also doch noch rätselhaft. Anders als der Tod eines ihrer Hunde. Demnach verstarb der Vierbeiner durch Verdursten.