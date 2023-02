Will Smith veröffentlicht Oscar-Video: Genug Reue nach „Oscar-Backpfeife“?

Will Smith meldet sich erstmals mit einem Video zu Wort, das direkt auf seinen unrühmlichen Auftritt bei den letztjährigen Academy Awards anspielt. Oder vielmehr: Er zeigt sich, meldet sich aber nicht zu Wort. Smith hat auf TikTok seinen Oscar, den er im letzten Jahr gewann, stumm präsentiert. Mehr als sein Preis blieb jedoch die „Oscar-Klatsche“ in Erinnerung. Er ohrfeigte Chris Rock, als dieser während der Preisverleihung einen misslungenen Witz über die Kahlköpfigkeit seiner Frau machte. Wie die Ohrfeige hallt Smiths Spruch „Keep my wife’s name out of your fucking mouth“ noch nach.

Die Backpfeife im Check:

Nach der Schelle war der Schauspieler wieder auf der Bühne der Veranstaltung zu sehen, dieses Mal geplant – er erhielt einen Academy Award als „bester Hauptdarsteller“ für seine Rolle als Vater von Venus und Serena Williams in „King Richard“.

Trotz aller Entschuldigungen an Chris Rock sperrte die Academy den 54-Jährigen auf Grund seines Verhaltens für die nächsten zehn Verleihungen. Verschiedene Filmproduktionen mit ihm wurden gestoppt. Bei einem Auftritt in der „Daily Show“ mit Trevor Noah im September 2022 versuchte er, sein angeknackstes Image zu reparieren.

Das Oscar-TikTok

Jetzt zeigte sich Smith mit seiner Trophäe auf TikTok. Er reagierte auf ein Video einer jungen Frau, die ihr Publikum aufforderte, Gegenstände zu befragen, was sie über einen denken, könnten sie nur denken. Sie behauptet, wenn eine Person einem Objekt eine Frage stellt, kommt ihr intuitiv eine Antwort in den Sinn. Das würde das Leben „viel spaßiger und interessanter“ machen. Smith hörte ihrer Erklärung zu, dann holte er seinen Oscar ins Bild, schaute ihn fragend an und blickte wortlos zur Kamera zurück.

Authentisch oder PR-Stunt?

Die meisten seiner Follower nahmen das TikTok-Video mit Humor und lobten seine Selbstironie. „Ich liebe Will. Er ist ein Mensch, wie wir alle auch“, schrieb eine Person. Für viele User zeugt das Video davon, dass seine „Entschuldigungstournee“ vorbei ist – und sie hießen ihn herzlich willkommen zurück.

Jemand anderes spekulierte auf Twitter, dass die Aktion ein Plan seines PR-Team ist, um Smith wieder ins rechte Licht zu rücken. Das könnte durch aus sein, denn Anfang Februar wurde bekannt gegeben, dass Sony den Film „Bad Boys 4“ bestätigt hat. Zudem werde ein eine Fortsetzung von „I Am Legend“ kommen. Zuletzt erschien das Sklavendrama „Emancipation“ auf AppleTV+. Dass Smith für diesen Film keine Oscar-Nominierung erhielt, werteten Branchenkenner als Bestrafung Smiths für seinen aggressiven Oscar-Auftritt.

He’s PR team working round the clock to fix his image while his new movie is in development — baruundon (@brandon_gioo) February 21, 2023