Willie Nelson ehrt verstorbenen Freund Kris Kristofferson

Willie Nelson hat sich einige Tage nach dessen Tod mit Wehmut vor Kris Kristofferson verneigt und an gemeinsame Momente erinnert.

In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Associated Press nannte die Country-Ikone den am 28. September im Alter von 88 Jahren verstorbenen Kristofferson einen Freund und einen „großen Songwriter“.

Mehr zum Thema Kris Kristofferson: Seine 20 besten Songs

Willie Nelson hatte viel Spaß mit Kris Kristofferson

Nelson: „Er hat eine Menge fantastischer Songs hinterlassen, die wir alle singen sollten, solange wir hier sind. (…) Wir hatten eine Menge Spaß zusammen und haben eine Menge Musik und Filme zusammen gemacht. Es tut weh, ihn verloren zu haben. Es ist eine traurige Zeit.“

Der 91-Jährige weiter: „Ich bin der Einzige (der Highwaymen), der noch übrig ist. Und das ist einfach nicht lustig.“ Übers seinen eigenen Tod mache er sich indes keine Sorgen. „Ich kenne niemanden, der ewig gelebt hat“, scherzte er. „Ich passe ziemlich gut auf mich auf. Und ich habe das Gefühl, dass ich körperlich ziemlich gut in Form bin. Geistig ist es vielleicht eine andere Geschichte.“

Mega-Erfolg mit Country-Supergroup The Highwaymen

1985 schlossen sich Nelson und Kristofferson mit Johnny Cash und Waylon Jennings zu der Outlaw-Country-Supergroup The Highwaymen zusammen. Das Quartett veröffentlichte während ihrer gemeinsamen Zeit, die exakt eine Dekade umfasste, drei Studioalben. Einer der großen Hits war die Coverversion jenes Liedes, das ihnen den Bandnamen gab: „Highwayman“. Der Song wurde ursprünglich 1977 von Jimmy Webb geschrieben und erzählt die Geschichten mehrerer wiedergeborener Charaktere: ein Straßenräuber, ein Seefahrer, ein Bauarbeiter und ein Astronaut. Jeder der vier Musiker singt dabei eine Strophe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1991 veröffentlichten die beiden Musiker mit Brenda Lee und Dolly Parton das Album „The Winning Hand“. Die Country-Stars machten es zudem zu einer festen Tradition, Songs des jeweils anderen zu interpretierten und bei Konzerten zusammen aufzutreten.

Nelson und Kristofferson blieben auch nach der erfolgreichen Zeit mit The Highwaymen eng befreundet. Ein Ausdruck ihres gemeinsamen Empfindens gibt der Film „Songwriter“ (1984), in dem sie die Hauptrollen spielen. Der Film handelt von zwei Country-Musikern, die mit den Höhen und Tiefen der Musikindustrie kämpfen. Das Projekt hat deshalb auch eine sehr persönliche Note.