Wird Paul Mescal der neue „Gladiator”?

Paul Mescal könnte in der Fortsetzung des Films „Gladiator“ die Hauptrolle spielen. Er stehe momentan in Verhandlungen für die Rolle. Das berichtet das Branchenfachblatt „Variety“.

Bereits 2018 gab Regisseur Ridley Scott bekannt, dass er seinen preisgekrönten Monumentalfilm fortsetzen wolle. Im Originalfilm aus dem Jahr 2000 spielte Russell Crowe den ehemaligen General und gefeierten Gladiator Maximus. Im Zweikampf tötet Maximus seinen Rivalen Commodus und stirbt am Ende selbst. Die Fortsetzung soll von Commodus Neffen Lucius handeln. Wann die Dreharbeiten beginnen, ist bisher unbekannt.

Der 26-jährige Mescal begann seine Schauspielkarriere in Serienadaptionen der BBC. 2022 wurden bei den Filmfestspielen in Cannes die Filmdramen „Aftersun“ und „God’s Creatures“ vorgestellt, in denen der Ire die Hauptrollen spielt und mit Lob überhäuft wurde. Er ist außerdem in Musikvideos der Rolling Stones und von Phoebe Bridgers zu sehen.