Im Augenblick laufen die Vorbereitungen für den 25. Bond-Film. Regie wird Cary Fukunaga („Maniac“, „True Detective“) führen und den James Bond wird zum angeblich wirklich allerletzten Mal Daniel Craig spielen. So ganz glauben wird man das aber wohl erst, wenn ein 007-Nachfolger feststeht. Nun tritt Richard Madden auf den Plan.

Weiterlesen Produzentin behauptet: „James Bond“ wird nie von einer Frau verkörpert werden Barbara Broccoli ist fest davon überzeugt, dass die Spionrolle immer von Männern gespielt werden wird. Stattdessen möchte die Filmemacherin neue weibliche Rollen neben 007 etablieren. Es gibt Gerüchte, „Game of Thrones“-Star Richard Madden könnte im 26. Bond-Film den britischen Geheimagenten verkörpern. Laut „The Mail On Sunday“ steht Madden angeblich ganz oben auf der Liste von Produzentin Barbara Broccoli. Eine offizielle Bestätigung davon gibt es aber in keiner Weise. Zuletzt war Richard Madden in der BBC-Serie „Bodyguard“ zu sehen – auch ab und an im Anzug, vielleicht brachte ihm das die mögliche Bond-Nominierung ein.

International bekannt wurde der schottische Schauspieler durch seine Rolle des Robb Stark in der Fantasy-Serie „Game of Thrones“.