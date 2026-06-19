Doch keine „Wolle“-Tour?

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Wolfgang Petry feiert goldene Hochzeit mit seiner Bühne. Vor 50 Jahren begann der Schlagerstar, seine Songs zum Besten zu geben – und das feiert er nun mit seinem allerersten Song „Sommer in der Stadt“. Ganz so golden ist die Jubiläumsstimmung allerdings nicht: Zumindest eine Beziehung, die seit 20 Jahren eingefroren ist, könnte neu entflammt werden. Denn Wolle steht zum Bedauern vieler Fans seit rund 20 Jahren nicht mehr auf der Bühne. Ein Post vom Donnerstag mit Countdown sollte das ändern.

„Noch 1 Tag… Seid ihr schon gespannt?“

Der Countdown

Viele Fans waren sich sicher. Seit sechs Tagen war auf Wolfgang Petrys Instagram-Profil ein Countdown zu sehen. Das musste sein Bühnencomeback bedeuten. „Ich will eine TOUR!“ heißt es in einem der Kommentare. In den Kommentarspalten war schnell klar: Es muss eine Tourankündigung geben. Doch die Fans bekamen etwas ganz anderes – eine Single. Und die gab es schon einmal: Zum 50. Bühnenjubiläum erschien seine erste Single in einer Neuauflage. Man könnte sich über neue Musik freuen, doch der Top-Kommentar – „Weckt mich, wenn doch noch eine Tour kommt!“ – zeigt ziemlich deutlich, was die Fans davon halten. Aber das ist nicht alles.

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Das Album

Zusammen mit der Single wurde auch ein neues Album für September angekündigt. Es trägt den Titel „Ein Leben Lang“, und ein Blick auf die Spotify-Seite des Albums verrät bereits die Tracklist. Insgesamt 13 Songs wird es beinhalten, mit Titeln wie „Morgen Gold“, „Wolle“ oder „Wegen dir“. Nach 20 Jahren Bühnenabstinenz fühlen sich viele Fans eher wie Track 11: „Ich hab ein Leben lang gewartet“.

Doch gemach. Was nicht ist, kann noch werden. Eine Albumankündigung im September ist zwar kein Äquivalent zu einer Tourankündigung – doch eine solche könnte noch folgen. Und falls Wolle sich dazu entscheiden sollte, sein Bühnencomeback zu geben und die alte Liebe zur goldenen Hochzeit neu zu entflammen, wissen alle Fans endlich, was er damals meinte, als er sang: „Verliebt, verloren, vergessen, verzeih’n…“