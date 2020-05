Xavier Naidoo schießt sich weiter ins Abseits. In einem Video spricht er davon, dass SPD und Die Linke Faschisten seien.

Xavier Naidoo redet sich weiter um Kopf und Kragen. Den Unsinn, dass der menschengemachte Klimawandel eine Lüge sei, hat uns der ehemalige Sohn Mannheims ja bereits mitgeteilt. Dass er sich als Rassisten sieht, wissen wir auch schon länger – und dass er viele Flüchtlinge als Gefahr bezeichnet, hat er zuletzt bekannt gegeben. Nun poltert Naidoo erneut per Videobotschaft– und „philosophiert“ über Nazis und Faschisten. Xavier Naidoos wirres Video https://twitter.com/politicalbeauty/status/1244978180303335425?fbclid=IwAR3UKgcGT0rohSMcyhhbP3sFzMuNfXWExRs6iiIyBZv_3V89JQTOs4p51_g Naidoo veröffentlicht einmal mehr Polemik „Ich hab noch eine kleine Idee gehabt für die Zukunft. Vielleicht sollten wir in Zukunft unsere Nazis lieber Nasos nennen. Es waren ja Nationalsozialisten. Und auch…