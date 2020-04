Xavier Naidoo und rechte Propaganda: Morgenthau-Plan, Hooton-Plan, Nizer-Plan

„Der Sänger mit dem Aluhut“! So nennt ProSieben in einem aktuellen Statement den Sänger und Verschwörungstheoretiker Xavier Naidoo despektierlich – und verspricht, ihn künftig zu boykottieren.

Xavier Naidoo bleibt in den Schlagzeilen: Nach RTL distanziert sich nun auch ProSieben von dem Soulsänger – und zwar noch deutlicher als der Konkurrenzsender. Nachdem der 48-Jährige bereits in der Vergangenheit immer wieder mit fragwürdigen Aussagen aufgefallen war (so bezeichnete er sich unter anderem in einem Interview selbst als „Rassisten“ und erklärte, Deutschland sei immer noch ein besetztes Land), scheint der ehemalige Sohn Mannheims 2020 ein besonderes Redebedürfnis zu haben. Immer wieder sorgt Naidoo mit Verschwörungstheorien zum Klimawandel, Migration und dem aktuellen Lockdown für Kopfschütteln bei den meisten (und eben auch Schulterklopfen bei anderen ). Sehr zum Ärger seiner Vertragspartner:…