Xavier Naidoo: Geplantes Konzert in Mönchengladbach weiter in der Kritik

Xavier Naidoo will eigentlich am 4. Juni in Mönchengladbach auftreten. Aufgrund seiner umstrittenen Netzaktivitäten ist der Gegenwind jedoch hoch. Nun meldet sich auch der Oberbürgermeister der Stadt kritisch zu Wort.

In diesem Jahr findet Xavier Naidoos Tour „Hin und Weg“ statt. Neben Städten wie Regensburg, Berlin, Rostock und Mannheim steht auch Mönchengladbach auf dem Plan. Im Rahmen des Corinna-Festivals am 4. Juni 2021 soll Naidoos Tour beginnen. Wegen der umstrittenen Aussagen des Musikers vor allem im Internet haben jedoch bereits drei Bands ihre Auftritte auf dem Festival abgesagt. All Aboard und Birk wollen mit Xavier Naidoo nicht die Bühne teilen. Kurz darauf sagte die Punkband Die Strafe ihren Auftritt ebenfalls ab. Nun kritisiert auch Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) Naidoos Auftritt: „Es ist unstrittig, dass man Xavier Naidoo keine Bühne…