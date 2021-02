Mönchengladbachs OB wehrt sich gegen Konzert von Xavier Naidoo

Fünf Jahre nach dem Tod von David Bowie stellt die CDU-Fraktion des Berliner Stadtteils Tempelhof-Schöneberg einen Antrag zur Umbenennung einer Kreuzung. Fortan soll sie David-Bowie-Platz heißen.

Am 10. Januar jährte sich der Todestag von Rock- und Poplegende David Bowie zum fünften Mal. Nun steht die Überlegung im Raum, ihm zu Ehren eine Berliner Kreuzung am Heinrich-Von-Kleist-Park in Berlin-Schöneberg umzubenennen. Diese liegt zwischen der Grunewald-, Langenscheidt- und Hauptstraße und soll zukünftig den Namen David-Bowie-Platz tragen. Die CDU Tempelhof-Schöneberg will diese Kreuzung am U-Bahnhof Kleistpark umbenennen, um die Beziehung des verstorbenen Musikers zu der Stadt zu ehren. „Am Mittwoch wollen die Christdemokrat*innen im Bezirksparlament nun einen Prüfauftrag zur Umbenennung einbringen“, so die „Süddeutsche Zeitung“. Doch ist das Vorhaben nicht ganz einfach, denn auch in dieser Frage wird eine…