„Scheiss Nazi“: Xavier Naidoo von Hackern des Mercedes-Benz-Accounts tituliert

In einem Video-Gespräch mit einem Pseudojournalisten äußert sich der Sänger zur Corona-Krise und seinem Interesse für Verschwörungstheorien.

Xavier Naidoo hat sich mit einem neuen Video zurückgemeldet, in dem er Stellung zu den oftmals kruden und gefährlichen Gedanken nimmt, die in den letzten Wochen über gleich mehrere Selfie-Videos ins Netz gelangten. In einem neuen Interview mit dem selbst ernannten Journalisten „Digitaler Chronist“ greift der Sänger noch einmal auf mehrere Themen zurück, die ihn in der Vergangenheit anscheinend stark beschäftigten und zu den fragwürdigen Argumenten führten, die in den Clips ausgebreitet werden und zum großen Teil Verschwörungstheorien oder rechtspopulistische Klischees bedienen. Xavier Naidoo berichtet von Kindesmissbrauch Das Live-Video lief am Sonntagabend (19. April) und erreichte weit mehr als 10.000…