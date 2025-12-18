Xavier Naidoo live: Hier gibt es noch letzte Tickets

Xavier Naidoos letzte Tournee ist lange her. 2019 stand der Sänger zum letzten Mal über einen längeren Zeitraum auf einer großen Bühne – in der Frankfurter Festhalle. Danach folgte eine sechsjährige Pause, in der Naidoo durch Verschwörungstheorien und Reichsbürger-Auftritte für Aufsehen sorgte. Nun kehrt er mit der Tour „Bei meiner Seele“ zurück. Das Comeback stößt auf großes Interesse: Bereits über 150.000 Fans haben sich Tickets für die Tour 2025/26 gesichert. Einige Shows sind bereits ausverkauft, darunter auch das erste Berlin-Konzert. Für den zweiten Termin in der Hauptstadt gibt es allerdings noch Resttickets.

Diese Januar-Konzerte sind noch verfügbar

Wer Xavier Naidoo im Januar live erleben möchte, hat bei eventim und ticketmaster noch Chancen auf ein Ticket. Bei eventim stehen aktuell allerdings nur noch für die Tour-Stopps in Leipzig (18. Januar) und Stuttgart (26. Januar) Karten zur Verfügung.

Ticketmaster hingegen hat noch für eine Vielzahl an Terminen Tickets übrig. Ausverkauft sind hier nur alle Hamburg-Konzerte und die ersten beiden Shows in Mannheim. Für folgende Konzerttermine gibt es noch Resttickets: Zürich (06. Januar), München (08. Januar), Wien (11. Januar), Oberhausen (13. Januar), Leipzig (18. Januar), Berlin (21. Januar), Stuttgart (26. Januar) und die Zusatzshow in Mannheim (27. Januar).

Ticketpreise zwischen 80 und 190 Euro

Die noch verfügbaren Tickets betreffen unterschiedliche Platzkategorien und sind regulär online auf Ticketmaster.de und Eventim.de buchbar. Auf beiden Plattformen kosten die Karten je nach Platz und Location zwischen 80 und 190 Euro.

Regelmäßig nachschauen lohnt sich

Es lohnt sich, regelmäßig einen Blick in die Verkaufsportale zu werfen, da manchmal weitere Ticketkontingente zuvor ausverkaufter Konzerte freigeschaltet werden. So gab es für die Tour-Auftaktshows in Köln spontan noch zahlreiche Tickets in verschiedenen Preiskategorien.

Für ausverkaufte oder stark nachgefragte Konzerte können autorisierte Wiederverkaufsplattformen wie fanSALE eine zusätzliche Option bieten. Hier verkaufen Fans ihre Tickets zum Originalpreis sicher weiter, was insbesondere für Köln, Berlin und andere ausverkaufte Termine interessant sein kann.