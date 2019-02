„Yesterday“: Die Beatles hat es nie gegeben!

Pornografischer Look? Für einen US-Großhändler war ein aufgeschnittener Apfel offenbar nicht zumutbar.

Die Single „Hey Jude" von The Beatles wäre beinahe nicht in bekannter Form veröffentlicht worden – das legt ein wiederentdeckter Brief von Capitol Records an Apple Records nahe. Der damalige Grund zur Besorgnis: Der angeblich pornografische Look der Platte. Auf dem Label der Vinyl ist die Frontansicht eines aufgeschnittenen Apfels zu sehen. Laut der News-Seite „Independent" habe ein US-Großhändler darin allerdings eine Vagina gesehen. „Wisst ihr, was ihr da tut?" Stan Gortikov, Präsident von Capitol Records, hat am 28. August 1968 deshalb folgende Zeilen an die Plattenfirma der Beatles verfasst: „Hier ist ein verrücktes und unerwartetes Problem, das euch…