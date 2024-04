Taylor Swift singt von Patti Smith und Dylan Thomas

Am Freitag (19. April) veröffentlichte Taylor Swift ihr Album „The Tortured Poets Department“. Zwei Poet:innen nennt die Sängerin auf dem gleichnamigen Lied „The Tortured Poets Department“ gleich namentlich. So singt sie „I laughed in your face and said ‚You’re not Dylan Thomas. I’m not Patti Smith. This ain’t the Chelsea Hotel. We’re modern idiots.‘“

Was die 34-Jährige nun mit den Nennungen von Patti Smith und Dylan Thomas gemeint haben könnte, hat bereits eine Harvard-Professorin analysiert.

Zwischen Talent und Selbstzerstörung

An der Harvard-Universität können Student:innen einen Kurs zu Taylor Swift belegen. Das Seminar namens „Taylor Swift and Her World“ findet zweimal die Woche für jeweils 80 Minuten statt.

Die leitende Dozentin Stephanie Burt hat den neu erschienenen Song bereits untersucht. Über die Namensnennung sagt sie im Interview gegenüber „USA Today“: „Swift sagt (dem Mann in dem Lied) nicht nur, dass er nicht so talentiert ist“, so Burt. „Sie will damit sagen, dass wir nicht die Art von Künstlern sein sollten, die unsere selbstzerstörerische, gequälte Natur in den Mittelpunkt unserer Kunst stellen, die jeden dazu einlädt, sich anzusehen, was für ein Chaos wir sind.“

Smith und Thomas haben bereits beide im Chelsea Hotel gewohnt. Laut Burt soll Patti Smith in dem Song für eine geliebte und magnetische Dichterin stehen, während Dylan Thomas eher einen talentierten, aber selbstzerstörerischen Poeten symbolisiert.

Zwei Releases in einer Nacht

Das neue Album von Swift ist strenggenommen gleich zweimal erschienen. Am 19. April veröffentlichte sie die 16-Song-Version. Zwei Stunden später erschien zusätzlich die Doppel-LP mit 31 Titeln. Das neuere Werk hat eine Spieldauer von über zwei Stunden. Einen Vorgeschmack durch Single-Auskopplungen gab es nicht. Eine Strategie, die auch Billie Eilish mit ihrem kommenden Album „Hit Me Hard and Soft“ fährt.