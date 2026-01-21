Trend 2016: Wir wussten bereits, wie schlimm es werden würde

Mit dem Beginn jedes neuen Jahres sind wir gezwungen, mit schaurigem Staunen auf die Strecke zu blicken, die wir durch die Zeit zurückgelegt haben. Es ist seltsam, dass unser Leben bis zum jetzigen Moment bereits Teil der Geschichte ist – und dass wir uns weiter in sie hineinbewegen. Es scheint etwas Wichtiges darin zu liegen, unsere eigene jüngere Vergangenheit freizulegen und uns ihr fast entfremdet zu fühlen: War ich wirklich diese Person, ahnungslos gegenüber allem, was zwischen damals und heute passieren würde? In einer anderen Stadt, verliebt in jemand anderen? In diesen Kleidern?

Und so hat unser Eintritt ins Jahr 2026 den traditionellen Besuch der Fotoarchive ausgelöst. Der selbstverliebte Zug der sozialen Medien macht diesen Impuls zu einem kollektiven Phänomen: Alle holen ihre Bilder aus dem Jahr 2016 hervor, um ein Gefühl für ein Jahrzehnt zu bekommen, das zwar schnell vergangen sein mag, sich aber endlos anfühlte, während wir es durchlitten.

Manche erinnern sich an ihre Herausforderungen in jener Zeit, andere an ihre Triumphe. Und wieder andere daran, was sie damals noch nicht über sich selbst wussten, wie sich ihre Identität entwickelte.

2016 als Tragödie und letzte Normalität

Der Knackpunkt ist, dass viele sich an 2016 zugleich als höllische Tragödie und als letzten Rest von etwas wie Normalität erinnern. Für die Vereinigten Staaten (und leider auch für den Rest der Welt) garantierte die Wahl Donald Trumps, getragen von einer anschwellenden Welle rechtsextremen Extremismus, geopolitische Instabilität, wirtschaftliches Chaos und eine erbarmungslos anti-humanitäre Praxis für eine ganze Generation.

„Ich glaube, es gibt so viel Aufmerksamkeit für den Rückblick auf 2016, weil in diesem Land danach irgendwie alles den Bach runterging“, schrieb diese Woche ein Nutzer auf X und brachte damit die zögerliche Form von Nostalgie zum Ausdruck, die derzeit überall in den Timelines zu sehen ist. Tatsächlich präsentieren Menschen ihre unschuldigen alten Selfies, als wären es Porträts von jemandem, der gleich von einem Bus erfasst wird.

Aber wir sollten uns zugutehalten, dass wir erkannten, was uns ab 2017 erwartete. Wir wussten bereits während des Wahlkampfs, dass Trumps Erfolg – unabhängig davon, ob er gewinnen würde oder nicht – ein sehr schlechtes Zeichen war. Wir stöhnten, als Hillary Clinton uns aufforderte, „Pokémon Go zur Wahl zu gehen“, und erkannten, dass ihr Ringen um Anschluss an die Wählerschaft sie angreifbar machte, während Trump seine vulgäre Darbietung populistischer Binsen perfektionierte. Der republikanische Kandidat war kein Rätsel. Seit den 1970er-Jahren eine schmierige Boulevardfigur.

Wenn ein Land auseinanderfällt

Und die Warnungen davor, wie seine Präsidentschaft aussehen würde – auch von republikanischen Führungskräften, die sich später der MAGA-Bewegung unterwarfen – haben sich als bemerkenswert vorausschauend erwiesen. Nur wenige außerhalb der Epidemiologie hätten eine Katastrophe wie die Covid-19-Pandemie vorhergesagt. Doch die grellen Umbauten im Weißen Haus, die unverhohlene Korruption, die Kumpanei mit Diktatoren, die Zerschlagung föderaler Institutionen und der Einsatz maskierter Schläger gegen die US-Bevölkerung entsprechen genau dem, was die Untergangspropheten angekündigt hatten.

Genau das ist es, was diese Fotos aus dem Jahr 2016 so schmerzlich macht. Schon damals spürten wir, wie uns eine bessere Zukunft durch die Finger glitt, und fürchteten, dass alles Selbstverständliche von gesetzlosen, reaktionären Kräften zerstört werden würde. Es war ein Jahr, das viele bereitwillig als „das schlimmste Jahr aller Zeiten“ bezeichneten, um endlich weiterzublättern – trotz der weit verbreiteten Erwartung noch größeren Elends. Das Stechen, das wir heute beim Anblick dieser Bilder empfinden, erinnert daran, dass wir schon damals nur noch an einem seidenen Faden hingen.

Ich begann dieses entscheidende Jahr mit einem Umzug quer durchs Land nach Los Angeles, eine mir fremde, ausufernde Metropole. Kurz darauf zerbrach meine langjährige Beziehung, ich kündigte meinen Job, um für einen mageren Stundenlohn in einer Buchhandlung zu arbeiten, und zog in den Hinterraum eines heruntergekommenen Gemeinschaftshauses, das regelmäßig von Hubschraubern umkreist wurde. Es gefiel mir nicht, kurz nach meinem 30. Geburtstag plötzlich auf der Stelle zu treten. Aber weil das Chaos selbstverschuldet war, redete ich mir ein, ich könne damit umgehen.

Ein schwaches, aber notwendiges Hoffnungslicht

Womit ich nicht umgehen konnte, war zuzusehen, wie Amerika aus den Fugen geriet. Ich werde nie vergessen, wie ich an meinem Lieblings-Taco-Truck einen Mann in einem Trump-Shirt sah – ein Mitbegründer von Latinos for Trump war kurz zuvor im Fernsehen aufgetreten und hatte Zuschauer mit der Behauptung erschreckt, unkontrollierte Einwanderung aus Mexiko würde zu „Taco-Trucks an jeder Ecke“ führen – und mir klar wurde, dass ich nicht mehr wusste, wo oben und unten war. In der Wahlnacht fuhr ich mit einem Uber vom Haus eines Freundes nach Hause. Der Fahrer bemerkte meine depressive Starre und erklärte mir, das Ergebnis sei bedeutungslos, da ohnehin die Bankiersfamilie Rothschild die Regierung kontrolliere. Dieser Kommentar war eine besondere Vorschau auf den verschwörerischen Wahnsinn, der unter Trump floriert ist.

Vielleicht ist 2016 also das Jahr, in dem wir endgültig den Bezug zur Realität verloren haben. Fake News und virale Desinformation wurden zu QAnon, Wahlleugnung und schließlich zu Deepfakes und staatlich verbreitetem KI-Müll. Wir betrachten unsere zehn Jahre jüngeren Gesichter und sehen Menschen, die davon noch nicht abgestumpft waren, die tatsächlich glauben konnten, dass es grundlegende Fakten gibt, auf die sich alle einigen können. Sie sind ängstlich und besorgt, ja – aber sie haben versucht, sich einzureden, dass die Vernunft überleben wird. Und vielleicht kann sie das, in einer Gesellschaft, die Trump überdauert und versucht, den tiefgreifenden Schaden rückgängig zu machen, den er angerichtet hat.

Was immer es gekostet hat: Es hat es bis 2026 geschafft

Diese Hoffnung ist schwächer denn je, eine flackernde Flamme – und deshalb tut es weh, sich daran zu erinnern, dass wir uns einst Tag für Tag auf sie verlassen haben. Doch wenn wir zugleich bemerkenswert klar darin waren, wohin uns die Jahre nach 2016 führen würden, dann besitzen wir zumindest die Fähigkeit, uns einen Weg aus diesem dunklen Zeitalter vorzustellen. Man kann sein früheres Ich bemitleiden für das, was es noch durchstehen muss – oder man kann sich seine Stärke leihen. Was immer es gekostet hat: Es hat es bis 2026 geschafft.