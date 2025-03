5 Lügen: Republikaner scheitern bei Rechtfertigung ihres Gruppenchats

Verteidigungsminister Pete Hegseth , der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz , Vizepräsident J.D. Vance und andere hochrangige Persönlichkeiten in der Regierung von Donald Trump nutzten kürzlich einen ungesicherten Gruppenchat von Signal , um Pläne zur Bombardierung von Huthi-Kämpfern im Jemen zu diskutieren. An dem Gruppenchat nahm auch der Journalist Jeffrey Goldberg teil. Der Chefredakteur von The Atlantic. Der am Montag über das Erlebnis schrieb.

Die erstaunliche Sorglosigkeit der Regierung im Umgang mit dieser Art von hochsensiblen Informationen hätte in normalen Zeiten zu Rücktritten geführt. Dies sind jedoch keine normalen Zeiten. Und das Weiße Haus und seine Verbündeten im Kongress und in den konservativen Medien verteidigen einmal mehr etwas, das eindeutig nicht zu verteidigen ist.

Hier sind einige der absurden Ausreden, die vorgebracht wurden, seit Goldberg die Geschichte am Montag veröffentlicht hat.

Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen

Trump wurde am Montag zu dem Datenleck befragt. Und gab vor, nichts davon zu wissen. „Ich weiß nichts darüber“, sagte er . „Ich bin kein großer Fan von The Atlantic. Für mich ist es eine Zeitschrift, die kurz vor der Pleite steht. Ich denke, es ist keine besonders gute Zeitschrift. Aber ich weiß nichts darüber.“

Trump hat jedoch später sicherlich davon gehört. Und mehrere Medien berichteten, dass im Weißen Haus darüber diskutiert wurde, ob Waltz zum Sündenbock gemacht und zum Rücktritt gezwungen werden sollte. Der Präsident sagte am Dienstag, dass dies nicht geschehen werde. „Michael Waltz hat seine Lektion gelernt. Und er ist ein guter Mann“, sagte er zu Garrett Haake von NBC News.

„Kriegspläne“ wurden nicht diskutiert

Hegseth war fast apoplektisch, als er nach dem Verstoß in Hawaii gefragt wurde. „Ich höre, wie es charakterisiert wurde“, sagte er , um eine lange Schimpftirade zu diesem Thema abzuschließen, bevor er sich der Kamera zuwandte. ‚Niemand hat Kriegspläne per SMS verschickt.“

Auch das Weiße Haus bestreitet, dass Kriegspläne besprochen wurden. Pressesprecherin Karoline Leavitt schrieb am Dienstag: „1. Es wurden keine ‚Kriegspläne‘ besprochen. 2. Es wurde kein geheimes Material an den Thread gesendet.“

Es ist jedoch wirklich unglaubwürdig zu behaupten, dass die Ziele eines bevorstehenden Militärangriffs nicht geheim waren. Genauso wie es wirklich Haarspalterei ist zu behaupten, dass die Angriffe keinen „Krieg“ darstellen. Als ob man argumentieren wollte, dass das Thema des Chats nicht so ernst war. Die Luftangriffe des US-Militärs im Nahen Osten sind verdammt ernst. Und Trumps eigener Nationaler Sicherheitsrat bestätigte, dass der von Goldberg beschriebene Chat authentisch war.

Ein einflussreicher Konservativer, der sich nicht um die Terminologie der Diskussion schert, ist der Moderator von Fox News, Jesse Watters. „TRUMP TEAM TEXTS WAR PLANS TO THE WRONG PERSON“, lautete eine Laufschrift in seiner Sendung am Montagabend.

Ja, das war schlecht, aber keine große Sache …

Aber lassen Sie sich von dieser Laufschrift nicht täuschen. Watters tat den Vorfall im Grunde genommen mit einem weiteren Lauftext ab. „WIR HABEN ALLE SCHON MAL DER FALSCHEN PERSON EINE SMS GESCHRIEBEN.“

„Haben Sie schon einmal versucht, eine Gruppen-SMS zu starten, und Sie fügen Leute hinzu und fügen versehentlich die falsche Person hinzu. Und plötzlich weiß Ihre Tante Mary über all Ihre schlüpfrigen Pläne für den Junggesellenabschied Bescheid. Nun, so etwas ist heute mit der Trump-Administration passiert“, sagte Watters.

„Es hätte eine kleine Sicherheitslücke sein können“, fuhr Watters fort, bevor er Hillary Clinton und Joe Biden zur Sprache brachte. ‚Ich bin sicher, dass es nicht wieder vorkommen wird.“

„Überhaupt keine Auswirkungen“

Trump schlug am Dienstag einen ähnlichen Weg ein. Er erklärte gegenüber NBC News, dass Goldbergs Anwesenheit im Chat „überhaupt keine Auswirkungen“ gehabt habe. Er bezeichnete den Vorfall als „den einzigen Fehler in zwei Monaten. Und es stellte sich heraus, dass es kein schwerwiegender war“.

Das sah auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.), so. „Ich denke, das Weiße Haus hat zugegeben, dass es ein Fehler war“, sagte er am Dienstag gegenüber Reportern. Er fügte hinzu, dass er glaube, dass „es sich bessern und sicherstellen wird, dass es nicht wieder passiert.“

Es ist keine große Sache und eigentlich sogar gut

„Es sind die Berater des Präsidenten, die untereinander Optionen besprechen, die sie dem Präsidenten empfehlen könnten“, sagte Senator Josh Hawley (R-Mo.) gegenüber Laura Ingraham in den Fox News, „und niemand kann den Erfolg dessen, was der Präsident hier tut, leugnen. Darauf sind die linken Medien reduziert. Jetzt meckern wir darüber, wer eine SMS erhält und wer nicht. Ich meine, also wirklich.“

Der Moderator von Fox News, Will Cain, räumte ein, dass es „bedenklich“ sei, dass die Informationen an einen Journalisten weitergegeben wurden. Aber auch, dass aber die „größere Erkenntnis“ darin bestehe, dass der Verstoß einen „transparenten Einblick“ in den „kooperativen, offenen, ehrlichen und teambasierten Versuch, die richtige Entscheidung zu treffen“ gebe.

„Eine Meisterleistung in Sachen Führungsstil“

„Wenn man den Inhalt dieser Nachrichten liest, wird man meiner Meinung nach stolz darauf sein, dass dies die Führungskräfte sind, die diese Entscheidungen in Amerika treffen“, fügte er hinzu .

Auch Jim Hoft vom konservativen Portal Gateway Pundit lobte die Beteiligten an der Sicherheitslücke. „Der Chat selbst, wie von Goldberg geschildert, ist eine Meisterleistung in Sachen Führungsstil“, schrieb er. „Vance äußerte berechtigte Bedenken hinsichtlich des Timings und der Nachrichtenübermittlung. Was beweist, dass er ein Denker und kein Ja-Sager ist. Während Hegseth die Herausforderungen darlegte: die Wiederherstellung der Navigationsfreiheit und die Wiederherstellung der Abschreckung, die Biden hat bröckeln lassen.“

Hoft fuhr fort, Goldbergs Besorgnis über seine Einbeziehung in die nationale Sicherheitsdiskussion als „Perlenkettchen“ zu bezeichnen.

Der Journalist ist ein Betrüger

Watters bezeichnete Goldberg als „einen der größten Schwindler überhaupt“. So auch Hegseth am Montag zuvor. „Sie sprechen von einem betrügerischen und höchst diskreditierten sogenannten Journalisten, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, immer wieder Falschmeldungen zu verbreiten. Darunter die Falschmeldungen von ‚Russland, Russland, Russland‘ oder die Falschmeldung von den ‚netten Leuten auf beiden Seiten‘. Oder die Falschmeldung von den „Trotteln und Verlierern“ , sagte Hegseth. „Das ist ein Typ, der mit Müll hausieren geht. Das ist es, was er tut.“ Leavitt, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, griff Goldberg ebenfalls an. Und begann ihre Erklärung am Dienstag mit der Bemerkung, dass er „für seine sensationslüsterne Art bekannt“ sei.

Goldbergs Berichterstattung war für Trump und seine Verbündeten manchmal unbequem. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass sie betrügerisch ist. Unabhängig davon hat die Trump-Administration bereits bestätigt, dass der Gruppenchat echt war.

„Dies scheint eine authentische Nachrichtenkette zu sein. Wir prüfen, wie eine versehentlich hinzugefügte Nummer in die Kette gelangt ist“, sagte Brian Hughes, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats. „Der Thread ist ein Beispiel für die tiefgreifende und durchdachte politische Koordination zwischen hochrangigen Beamten. Der anhaltende Erfolg der Operation Houthi zeigt, dass es keine Bedrohung für die Truppen oder die nationale Sicherheit gab.“

Die Mission mag erfolgreich durchgeführt worden sein. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht unglaublich besorgniserregend ist, dass die Personen, die Trump mit der Leitung des Militärs und der Sicherheit der Vereinigten Staaten betraut hat, so leichtsinnig mit sensiblen Informationen umgehen.

Eine Chance für China und Russland