Abba veröffentlicht Jubiläumsedition ihrer „Gold“-Compilation

Die 1992er-Platte „Gold“ ist das erfolgreichste Album von Abba. Sie verkaufte sich weltweit mehr als 32 Millionen Mal. Anlässlich des 30. Geburtstages erscheint am 23. September eine Jubiläumsausgabe. Als Geschmacksprobe wurde schon ein Video von „Thank You For The Music“ veröffentlicht.

„Gold“ wird in folgenden Formaten erhältlich sein: Doppel LP Picture Disc– also eine Heavyweight-Vinyl, die sich in einer gestanzten Gatefold-Hülle befindet. Das Album ist ebenfalls als goldene oder schwarze Kassette erhältlich. Zuletzt gibt es noch eine goldene Doppel-LP. Dabei handelt es sich um ein goldenes 2 x 180g Vinyl. All das kann hier vorbestellt werden.

Auch 30 Jahre nach der Veröffentlichung bricht „Gold“ Rekorde. Erst kürzlich sprengte das Album die Marke von 1.000 Wochen in den britischen Albumcharts. Björn Ulvaeus kommentierte die Errungenschaft mit „Unfassbar!“. Benny Anderson scherzte: „Nicht schlecht für vier Rüben aus Schweden“

