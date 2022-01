2021 ist ein ABBA-Jahr gewesen, so viel steht fest. Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad veröffentlichten mit „Voyage“ endlich wieder ein Album und überraschten mit neuen Songs.

Bevor in diesem Jahr die große ABBA-Digital-Show in London startet, erinnert die Band an die Anfänge ihrer nostalgisch-vitalen Zeitreise und die Anfänge von „Voyage“. In einem Facebook-Video sind sie in ihrer festen Foto-Formation bei einem ersten Treffen zu den Arbeiten für die Platte am 25. Januar 2019 zu sehen.

ABBA und der 25. Januar 2019

Es ist, wie in dem sehr kurzen Clip zu sehen ist, ein romantisch verschneiter Wintertag in Stockholm. Die Bilder von Svana Gisla wirken, nun ja, wie ein privates Handyvideo, nicht wirklich gedacht, in die Geschichtsbücher einzugehen. Und das, obwohl sich die Schweden ihrer Sache anscheinend sicher sind.

„Dies ist nicht für irgendeine Werbesache, oder“, fragen die beiden ABBA-Frauen, während sich alle gegenseitig bestätigen, dass es nur für den Eigengebrauch sei. Stimmte dann doch nicht ganz. Denn: Scherz hin oder her, ABBAs Label verwendete den Schnappschuss natürlich auch als Promo-Bild für die neuen Songs und die durchaus aufregende Reise zu neuen musikalischen Höhen.