ABBA verlosen bei einer Auktion ein signiertes Foto

Mit etwas Glück können Abba-Fans ein Foto gewinnen, welches von allen vier Bandmitgliedern handsigniert ist. Das Bild wird im Rahmen der TV- und Radioshow „Musikhjälpen“ („Die Musik hilft“) international versteigert. Der Erlös kommt einem wohltätigen Zweck zu Gute. Hier kann man bei der Auktion teilnehmen.

Empfehlung der Redaktion Jahrescharts 2021: Deutschland bleibt ABBA-Land

Bei „Musikhhjälpen“ handelt es sich um eine schwedische TV- und Radioshow, die gemeinsam mit der Organisation „Radiohjälpen“ („Das Radio hilft“) jedes Jahr Geld für einen wohltätigen Zweck sammelt. Dieses Jahr kommt der gesamte Erlös gemeinnützigen Organisationen zu Gute, die sich gegen Kinderarbeit einsetzen.

2021 war ein erfolgreiches Comeback-Jahr für ABBA

2021 war ein erfolgreiches Jahr für ABBA. Die schwedische Popgruppe brachte mit „Voyage“ ihr erstes Album seit 40 Jahren heraus und erreichte damit unter anderem Platz eins der deutschen Charts. Außerdem konnten sich die Bandmitglieder über die erste Grammy-Nominierung ihrer Kariere freuen. Nominiert sind ABBA für den Song „I Still Have Faith In You“ in der Kategorie „Record of the Year“.

Empfehlung der Redaktion Abba: Quatsch machen beim Pulli-Stricken mit Ian McKellen

Ab Mai 2022 wird in London außerdem die virtuelle Liveshow „ABBA-Voyage“ zu sehen sein. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad werden dabei als Hologram-Avatare auf der Bühne stehen, begleitet von einer Live-Band. Irgendwann könnte das Spektakel auch in einer Hotel-Residenz in Las Vegas stattfinden.