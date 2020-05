Das wird Sie auch interessieren





Alle acht Alben von ABBA werden am 03. Juli unter dem Titel „ABBA: The Studio Albums“ in einer Box mit Repliken ihrer Originalvorlagen herausgebracht.

Enthalten sind das Debüt der schwedischen Band von 1973, „Ring Ring“ (rotes Vinyl), „Waterloo“ von 1974 (orangefarbenes Vinyl), ihre selbstbetitelte LP von 1975 (mit den Hits „SOS“ und “Mamma Mia“) in einem silbernen Farbton, „Arrival“ aus dem Jahr 1976 (nicht denkbar ohne „Dancing Queen“) auf weißem Vinyl, „ABBA – The Album“ von 1977, „Voulez-Vous“ aus dem Jahr 1979 und „Super Trouper“ (1980) in Grün, Blau und Gold. ABBAs letztes gemeinsames Album von 1981, „The Visitors“, wird in einer gelben Variante erscheinen.

Lesen Sie auch:

Das für Anhänger der Band einzigartige (aber natürlich wenig überraschende) Sammelpaket dürfte auch eine Art Promotion für die erste neue Musik seit drei Jahrzehnten sein. Benny Andersson deutete zuletzt etwas von fünf neuen Liedern an, die in diesem Sommer erscheinen könnten.

Money, Money, Money?

Nur wenige Minuten nach der Pressemitteilung von Universal regte sich im Netz bereits erster Widerstand bei Fans von ABBA. So schreiben gleich mehrere User bei „Superdeluxeedition“, dass das Paket nur zwei Stunden nach Ankündigung bereits ausverkauft sei. Dabei ist es noch nicht einmal bei Amazon gelistet.

Zudem empfinden viele das Set nur als reine Abzocke. „Money! Money! Money!“, heißt es mehrfach plakativ in den Kommentaren zu dem Artikel. Und ein Nutzer schreibt wütend: „Man, ich bin zwar ein ABBA-Fanatiker, aber bitte hört auf, uns Fans zu schröpfen… wir wollen nicht, dass die alten Alben wieder neu aufgelegt werden. WIR WOLLEN DIE NEUEN SONGS UND NEUEN ALBEN!“