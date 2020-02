Abba: Benny Anderssons Deadline für die neuen Songs

Arte zeigt im Januar zum ersten Mal die Dokumentation „ABBA forever“.

Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid: Die vier Schweden eroberten in den 70er Jahren mit ihrem Disco-Sound und als ABBA die Welt. Vor einem Jahr kündigte die Pop-Gruppe eine Hologramm-Tour und zwei neue Songs an. Bisher ist davon leider noch nichts veröffentlicht worden, dafür aber widmet Arte der Band eine Dokumentation. In „ABBA forever“ beleuchten sie die Geschichte der Schweden und unterhalten sich mit den Machern der anstehenden Hologramm-Tour mit den „Abbataren“, die die Musiker ersetzen sollen – und die neuen Stücke „I Still Have Faith In You“ und „Don't Shut Me Down“ performen. TV-Tipp „ABBA forever“ 10. Januar 2020, 22:05 Uhr,…