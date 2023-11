„Abbey Road“ auf der Brust: Die Beatles und MEYBA veröffentlichen gemeinsame Kollektion

Die Sportmarke „MEYBA“ hat sich mit den Beatles für eine exklusive Winterkollektion zusammengetan. Das in Barcelona ansässige Unternehmen ist ehemaliger Ausrüster des FC Barcelona.

Der berühmteste Zebrastreifen der Welt

Das Hauptthema der Kollektion sind monochrome Drucke – und das Album „Abbey Road“ der Band aus dem Jahr 1969, dessen weltberühmtes Cover die Fab Four beim Gang über den Zebrastreifen zeigt.

Auf ihrer Website erklärt die Sportmarke:„ Unsere erste offiziell lizenzierte MEYBA x The Beatles-Kollektion lässt sich vom epischen Backkatalog mit Musik, Filmen und Bildern der größten Band der Welt inspirieren.“ Über die Kombination von Design und Albumcover schreiben sie:„ Der Schwerpunkt dieser ersten Sammlung liegt auf einem monochromen, tiefen Einblick in das Albumcover von ‚Abbey Road‘, das 1969 produziert und veröffentlicht wurde. Der berühmte Zebrastreifen und die klassischen ‚Long T‘-Logos der Beatles dienen auf unterschiedliche Weise in der gesamten Kollektion als Inspiration.“

Die einmalige Winterkollektion wird Jacken, Socken und Trikots enthalten. Auf der offiziellen Website von „MEYBA“ kann die Kollektion jetzt vorbestellt werden.