AC/DC: Angus Young über den Tod von Bon Scott

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das geben wird“, so der 73-Jährige

Der Schlagzeuger Chris Slade hat im Laufe seiner Karriere schon für einige Musiker und Bands gespielt. Darunter Tom Jones, Manfred Mann’s Earth Band, Asia und nicht zu vergessen: AC/DC. In einem ausführlichen Interview mit dem amerikanischen ROLLING STONE ließ der Musiker nun tief in seine Zeit mit AC/DC blicken – und er sprach auch über die Gerüchte bezüglich eines neuen Albums der Band. Ihr letztes Album „Rock or Bust“ erschien 2014. Slade kam 1990 als Schlagzeuger zu AC/DC und ersetzte damit Phil Rudd bis 1994. Im Jahr 2005 kam Slade dann wieder als fester Schlagzeuger zu AC/DC zurück. Bis heute…