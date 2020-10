Als Brian Johnson bei Al Murray im „We Have Ways Of Making You Talk“-Podcast zu Gast war, nutzte er die Gelegenheit, um einmal ausgiebig seine Mutter zu ehren. So erzählte der AC/DC-Frontmann von den mutigen Taten seiner Erzeugerin während des Zweiten Weltkrieges. Zu dem Zeitpunkt war sie nämlich als Widerstandskämpferin aktiv.

Johnsons Mutter gab Infos weiter und bot Versteck an

Seine Mutter, eine gebürtige Italienerin, half demnach, verbündeten Kampfpiloten aus Italien herauszuschaffen und brachte sie zudem in einem Versteck auf der Familienfarm unter. Voller Stolz berichtet Johnson im Gespräch mit dem Comedian Murray: „Mum arbeitete als Stenografin in den deutschen Hauptquartieren, und sie bekam jede kleinste Informationen und gab sie an den Untergrund weiter.“

36 Minuten lang ließ sich der 73-jährige Johnson von Murray in ein Gespräch verwickeln, in dem er noch weiter das Vorgehen seiner Mutter und ihren Verbündeten ausführte: „Es gab ein Versteck, in das sie alle abgestürzten Piloten brachten und sie dort für ein paar Tage verbargen. Und von dort aus würden sie sie in die Schweiz bringen, sodass sie so das Land verlassen konnten.“

