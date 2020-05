AC/DC: Brian Johnson sendet ersehnte Nachricht an die Fans

Findet das Comeback mit Brian Johnson als Sänger auf den Bühnen dieser Welt erst im nächsten Jahr statt?

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sorgt derzeit dafür, dass viele Konzerte und Tourneen abgesagt oder verschoben werden müssen. Auftritte, die dennoch stattfinden, erfordern besondere Maßnahmen - wie etwa bei Lindemann. Besondere Aufmerksamkeit könnte nun AC/DC zukommen. Die Hard-Rock-Band plante eigentlich in diesem Jahr - Gerüchten zufolge eher im Frühjahr als später - eine neue Platte herauszubringen. Vor dem AC/DC-Studio in Vancouver wurde im vergangenen Jahr Brian Johnson gesichtet, seine Teilnahme ist auch bereits bestätigt. Angeblich ist auch Phil Rudd wieder am Schlagzeug dabei, auch wenn der aktuelle Tour-Drummer Chris Slade davon noch nichts mitgekriegt haben will. Band-Intimus Eddie Trunk hat…