AC/DC: neue Ticketkontingente für alle Deutschlandkonzerte

Wie der Ticketanbieter Eventim am Mittwoch (06. März 2024) meldet, gibt es für alle Auftritte von AC/DC in Deutschland neue Kartenkontingente, bedingt durch durch „produktionstechnische Änderungen“.

AC/DC-Europatournee 2024

17.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

16.06. Dresden, Rinne

19.06. Dresden, Rinne (Zusatztermin)

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

04.08. Hannover, Messe (Zusatztermin)

Vorher gab es Aufruhr:

Laut eines Facebook-Posts der „Freien Wähler“ am 29. Februar standen die zwei AC/DC-Gigs und die vier Rammstein-Konzerte in Dresden auf der Kippe. Nun gibt es jedoch Klärung – alle Auftritte werden so wie angedacht an den Start gehen.

„Wir haben erfahren, dass die im Sommer in der Flutrinne geplanten Konzerte angeblich mit erheblichen Auflagen der Dresdner Stadtverwaltung zu kämpfen haben. Eine Absage und die Verlagerung nach Leipzig sollen im Raum stehen“, heißt es in dem Facebook-Post der Fraktion.

Der Eventveranstalter Rodney Aust hat jetzt aber gegenüber „Bild“ bestätigt, dass die Shows wie geplant umgesetzt werden können. „Wir stehen mit der Stadt Dresden diesbezüglich täglich in Kontakt“, erklärt Aust. „Wir wollen die Konzerte, die Stadt auch. Sie werden in Dresden stattfinden“, führt der Veranstalter weiter aus.

Die Stadt Dresden stimmt dieser Aussage zu: „Nichts steht auf der Kippe. Die kommunizierten Gerüchte, dass geplante Konzerte in der Dresdner Flutrinne ausfallen oder an andere Orte verlegt werden, sind falsch. Der Veranstaltungsort hat Herausforderungen.“ Veranstalter und Landeshauptstadt würden sich außerdem dazu beständig austauschen.

Rammstein ausverkauft, AC/DC nur noch wenige Tickets verfügbar

Die anstehenden Dresden-Gigs von Rammstein am 15. Mai, 16. Mai, 18. Mai und 19. Mai sind allesamt ausverkauft. Auch der AC/DC-Auftritt am 16. Juni ist ausverkauft, für die Show am 19. Juni sind allerdings noch Karten erhältlich. Der Ansturm auf die Tickets der „Power Up“-Tour war dennoch immens – die meisten Konzerte waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.