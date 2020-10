AC/DC überraschen mit neuem Song-Teaser für „Power Up“

Es sind nur 17 Sekunden, aber es schenkt eben auch einen weiteren Höreindruck, wie die kommende Platte von AC/DC, „Power Up“, klingen wird.

Die australische Band hat am Wochenende einen weiteren Teaser ins Netz gestellt und präsentiert ein ziemlich lustvolles Gitarrenriff von Angus Young, der sich im Video auch bei einer Fotosession richtig ins Zeug legt. Zu hören ist erneut ein Teil von „Shot In The Dark“, der ersten Single des neuen Albums.

Der Clip zeigt die Band auch backstage in ziemlich guter Laune, was nach all den Ereignissen der letzten Jahre zumindest nicht selbstverständlich ist, aber vielleicht darauf hindeutet, dass die Musiker als Band in den letzten Jahren noch einmal zusammengewachsen sind.

Nächste Seite: „Power Up“: Alles, was man wissen muss über Tracklist, Cover, Deluxe-Edition, VÖ-Datum