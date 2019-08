AC/DC: „Whole Lotta Rosie“-Live-Clip von 1979 veröffentlicht

Erst kürzlich wurde die Vorfreude von AC/DC-Liebhabern richtig angeheizt: Mit kryptischen Botschaften versprach die Band eine Ankündigung der besonderen Art, immerhin feiert ihr ikonisches Album „Highway to Hell“ dieses Jahr ihr 40. Jubiläum. Bisher kamen zur Enttäuschung der Fans aber noch keine Neuigkeiten zur neuen Platte. Immerhin einen Live-Clip eines ihrer Konzerte von 1979 teilten Brian Johnson & Co. nun aber online.

Bei dem Video handelt es sich um eine Version von „Whole Lotta Rosie“, das am 13. Juli 1979 in der Rijnhal in der niederländischen Stadt Arnheim entstand. Kurz darauf wurde es dort auch im Fernsehen ausgestrahlt. 2007 erschien es dann mit zwei weiteren Mitschnitten („Highway To Hell“ und „The Jack“) auf dem „Plug Me In“-DVD-Set.

Im Jahre 1979 war noch Bon Scott als Sänger von AC/DC aktiv. Ein Jahr darauf starb er und wurde noch im selben Jahr von Brian Johnson ersetzt. Dieser musste in den letzten Jahren vermehrt aus gesundheitlichen Gründen auf Live-Shows verzichten. Da die Band aber weiterhin touren wollte, sprang Guns-N‘-Roses-Sänger Axl Rose für die Live-Auftritte ein. Gerüchten zufolge soll auf der nächsten Tour Johnson allerdings wieder mit dabei sein.

Sehen Sie hier den Live-Clip von 1979: