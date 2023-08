Adele unterbricht Konzert, um Fan zu schützen: „Lasst ihn Spaß haben!“

Foto: CBS via Getty Images, CBS Photo Archive. All rights reserved.

Sängerin Adele hat am Sonntag (27. August) während einer ihrer „Weekends mit Adele“-Shows in Las Vegas ihren Auftritt gestoppt, um einen Fan, der stehend statt sitzend tanzen wollte, vor dem Sicherheitspersonal zu schützen. In einem online veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die 35-Jährige die Aufführung von „Water Under The Bridge“ unterbrach, damit sie auf den aufgeregten Fan aufmerksam machen konnte:

Adele-Fan wird von Sicherheitsbeauftragten belästigt

„Was ist da mit dem jungen Fan los, der seit meiner Performance aufsteht und so belästigt wird? Was geht da vor sich?“, sagte sie ins Mikrofon, wie in dem geteilten Clip zu sehen ist. Nachdem sie den Fan identifiziert hat, wandte sie sich an das Sicherheitspersonal: „Warum belästigt ihr ihn? Könnt ihr ihn bitte in Ruhe lassen?“ Dann beruhigte sie ihren Verehrer: „Sie werden dich nicht mehr stören, Liebling. Genieß die Show.“

An die Menge gerichtet fuhr Adele fort: „Entschuldigung, Leute. Er wurde die ganze Show lang vom Sicherheitspersonal und von anderen Leuten, die hinter ihm sitzen, belästigt. Er ist hier, um Spaß zu haben, verstanden? Ihr seid alle hier, um Spaß zu haben.“

Adele zeigt Zivilcourage – auch während ihrer eigenen Konzerte

Die Britin unterbrach nicht zum ersten Mal eine ihrer Live-Auftritte, um Fans zu helfen. In folgendem Video, das während einer Show im vergangenen Jahr im Hyde Park entstand, stoppte sie ein Lied, um die Securitys zu jemandem in der Menge zu schicken:

Im nächsten Video aus dem Jahr 2017 unterbrach sie – ebenfalls bei „Water Under The Bridge“ – ihr Lied, um jemandem zu helfen, der stehend tanzen wollte.

Adele gegen den Trend, Künstler:innen zu bewerfen: „Ich werde euch umbringen!“

An anderer Stelle sprach sich die Künstlerin im vergangenen Monat gegen den gefährlichen Trend aus, bei dem Fans Gegenstände auf Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne werfen:

„Habt ihr bemerkt, wie die Leute gerade das verdammte Benehmen bei Shows vergessen und Dinge auf die Bühne werfen? Habt ihr das gesehen?“ sagte sie in einem auf TikTok geposteten Video. Sie fuhr fort: „Wagt ihr es, etwas auf mich zu werfen, und ich werde euch verdammt nochmal umbringen! Hört auf, Sachen auf Künstler:innen zu werfen!“

Adeles aktuelles Album, „30“, erschien im November 2021.