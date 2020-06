Adele: Wann kommt denn nun ihr nächstes Album?

ROLLING STONE traf Sänger Björn Dixgård und Gitarrist Jens Siverstedt zum Gespräch. Am Montag absolviert die Band für uns eine #DaheimDabeiKonzerte-Session

Aus dem Archiv: Mando Diao im Interview 2017 >>> #DaheimDabeiKonzerte, Montag um 19 Uhr: Special – Mando Diao im Stream Am Freitag, dem 12. Mai, erscheint das inzwischen achte Studioalbum von Mando Diao, mit dem Titel „Good Times“. Auch nach gut zwanzig Jahren zählen sie zu den erfolgreichsten schwedischen Rockbands. ROLLING STONE traf Sänger Björn Dixgård und Gitarrist Jens Siverstedt zum Gespräch über das neue Werk, die Indiepop-Welle der Nullerjahre – und die Lust am Angeln. Rolling Stone: Euer neues Album „Good Times“ erscheint am 12. Mai. Vor drei Jahren habt ihr euer letztes Werk „Ælita“ herausgebracht, das von Synthesizer-Pop…