Am 22. November erscheint mit „Everyday Life“ das erste Doppelalbum von Coldplay. Inzwischen ist auch klar, dass die Band keine weiteren Konzerte geben wird.

Zuletzt hatte sich die Gerüchteküche fast nur noch um ein neues, vielleicht sogar zwei neue Alben von Coldplay gedreht. Die Band kündigte ihre Rückkehr mit einer Reihe von Plakaten an, die in Berlin, Hongkong, Sydney und anderen Städten auf der ganzen Welt zu sehen waren. Sie änderten auch ihr Profilbild in den sozialen Medien in ein Bild von Sonne und Mond und lösten damit Spekulationen aus, dass ihr angeblich „experimentelles“ Album auf dem Weg ist, von dem bereits zuvor die Rede war. Coldplay: Wann erscheint "Everyday Life"? Als erstes verriet dann ein Brief, den Coldplay an Fans auf der ganzen…