Trump warnt WM-Fans: „Überschreitet nicht die Gültigkeitsdauer des Visums!“

Die Kameras liefen am Dienstag, als Präsident Donald Trump seine erste Sitzung der Task Force für die Fußball-WM 2026 in einer öffentlichen Inszenierung abhielt. Daran nahmen mehrere Kabinettsmitglieder sowie FIFA-Präsident Gianni Infantino teil.

Scharfe Einreisewarnungen für WM-Besucher durch Trump-Regierung

Millionen von Ausländern aus aller Welt werden zu dem mit Spannung erwarteten internationalen WM-Fußballturnier in die Vereinigten Staaten reisen. Doch Trump und einige seiner Kabinettsmitglieder dämpften die sonst festliche Stimmung in Bezug auf die WM mit unheilvollen Warnungen an Reisende, die die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr planen.

Pro-palästinensische Proteste als Risiko für die Einreise

Auf die Frage, ob Personen, die an pro-palästinensischen Protesten teilgenommen haben, sich Sorgen um eine Reise in die USA machen sollten, antwortete Trump mit Blick auf die WM: „Ich denke, die Menschen dürfen protestieren.“ Er fuhr fort: „Man muss es auf vernünftige Weise tun. Nicht unbedingt freundlich, aber vernünftig.“

Trump warnt öffentlich – „Pam wird euch verfolgen“

„Pam wird euch verfolgen. Und ihr werdet ein großes Problem bekommen“, warnte er dann. Und bezog sich dabei auf Generalstaatsanwältin Pam Bondi, die an der Sitzung der Task Force am Dienstag teilgenommen hatte.

Regierung zieht Visa bei Aktivisten zurück – Festnahmen und Abschiebungen

Das ist kaum eine leere Drohung. Die Regierung Trump hat versucht, Hunderten von ausländischen Studenten wegen ihrer Beteiligung an pro-palästinensischen Aktivitäten die Visa zu entziehen, einige von ihnen festgenommen und ihre Ausweisung beantragt.

Vizepräsident J.D. Vance betont Rückreisepflicht nach Turnierende

„Natürlich ist jeder willkommen, dieses unglaubliche Ereignis zu sehen“, sagte Vizepräsident J.D. Vance. ‚Aber wenn die Zeit abgelaufen ist, müssen sie nach Hause gehen. Sonst müssen sie mit Ministerin Noem sprechen‘, fügte Vance hinzu. Die Ministerin für innere Sicherheit, Kristi Noem, hat die harte Vorgehensweise der Regierung gegen Einwanderung angeführt.

Verkehrsminister Duffy ruft WM-Besucher zur Visa-Disziplin auf

Verkehrsminister Sean Duffy schloss sich dem an. Er sagte: „Wenn Sie kommen, um Fußball zu sehen … machen Sie einen Roadtrip. Sehen Sie sich Amerika an“, bevor er hinzufügte: „Überschreiten Sie nicht die Gültigkeit Ihres Visums. Bleiben Sie nicht zu lange.“

Internationale Reaktionen: Reisewarnungen aus Kanada, UK und Europa

Die Drohungen kommen zu einer Zeit, in der einige Länder ihre Bürger vor Reisen in die Vereinigten Staaten warnen. Im vergangenen Monat veröffentlichte Kanada eine Reisewarnung, in der darauf hingewiesen wurde, dass Beamte an der Grenze ohne Angabe von Gründen die Durchsuchung der elektronischen Geräte von Bürgern verlangen könnten.

Großbritannien aktualisierte seine Reisehinweise. Und forderte seine Bürger, die in die USA reisen, auf, „alle Einreise-, Visa- und sonstigen Einreisebestimmungen einzuhalten“, und fügte hinzu: „Die Behörden in den USA legen strenge Einreisebestimmungen fest. Und setzen diese konsequent durch. Bei Verstößen gegen diese Bestimmungen müssen Sie mit Festnahme oder Inhaftierung rechnen.“

Strenge US-Einreisevorgaben sorgen für globale Verunsicherung

Mehrere europäische Länder haben ihre Bürger vor Trumps Vorgehen gegen Transgender und den möglichen Auswirkungen auf Reisende in die USA gewarnt.

Sicherheit und Zusammenarbeit mit FBI und Außenministerium

Noem sagte am Mittwoch, dass zwei Millionen Menschen zur Weltmeisterschaft in die USA kommen würden. Sie versicherte den Zuhörern, dass ihre Behörde mit dem Außenministerium und dem FBI zusammenarbeiten werde, um die Reisedokumente der Besucher zu bearbeiten. Und dass die Großveranstaltung „reibungslos verlaufen“ werde.

Gianni Infantino: „Amerika wird die Welt willkommen heißen“

„Amerika wird die Welt willkommen heißen“, betonte Infantino. „Jeder, der hierherkommen möchte, um zu genießen, Spaß zu haben und das Spiel zu feiern, wird dies tun können.“