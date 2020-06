Neue Hacker-Attacke! Attila Hildmann im Visier von Anonymous

Das Aktivisten-Kollektiv droht: „Nun ist das braune Wespennest aufgescheucht. Zieht euch in Zukunft warm an, virtual winter is coming.“

Mitgliedern des bekannten Hacker-Kollektivs Anonymous ist es anscheinend gelungen, sich Zugriff auf einen Webserver von Attila Hildmann zu verschaffen. Das meldeten die Netz-Aktivisten auf Twitter. Zugleich machten sie sich über die eher kläglichen Sicherheitsvorkehrungen auf der über die offenbar eher schlampige Sicherheit auf dem Server des Vegan-Kochs lustig. So sei dieser nicht einmal mit SSL verschlüsselt gewesen („http“ statt „https“). https://twitter.com/AnonNewsDE/status/1270456291186692099 Ob die Hacker sensible Daten erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar. Hildmann hat sich zu dem Vorfall noch nicht gemeldet. Der 39-Jährige ist seit einigen Wochen in den Schlagzeilen, weil er sich als konfliktbereiter Corona-Kritiker in Szene setzt und…